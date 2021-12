Vitória joga mal e é derrotado pelo Colo-Colo em casa na estreia do Baianão

Diante de um público pequeno no Barradão, o Vitória fez uma partida apagada e foi derrotado pelo Colo-Colo por 1 a 0 na estreia do Baianão 2011. O zagueiro Alex marcou o gol do Tigre de Ilhéus.



Com apenas um dos novos contratados no time, o meia Vander, o Leão foi a campo e demonstrou falta de entrosamento desde o início da partida. Aproveitando os defeitos do rubro-negro, o Colo-Colo criou as melhores jogadas do jogo e não permitiu que o Vitória chegasse ao gol do Goleiro Braz.



Logo no primeiro minuto de jogo, o lateral Marcos cruzou a bola na área e o zagueiro Alan Henrique tentou cortar de cabeça. A bola tocou a trave do goleiro Viáfara, que nada pôde fazer no lance.

Somente aos 44 minutos do 1º tempo, o Vitória conseguiu levar perigo ao gol de Braz. Bida bateu falta forte de fora da área e o goleiro do Tigre precisou fazer a defesa em dois tempos para evitar que o rubro-negro abrisse o placar.



Um minuto depois, aos 45, Elkeson foi derrubado na entrada da área e o Leão teve sua segunda boa chance de gol na primeira etapa. O goleiro Viáfara se dirigiu para fazer a cobrança, mas pegou mal na bola, que passou longe da trave de Braz.



Na segunda etapa, Antônio Lopes colocou em campo os jovens Júnior Timbó e Edson nos lugares de Vander e Marclei, respectivamente, mas não adiantou e o Leão continuou apagado no jogo. O treinador do Colo-Colo, Barbosinha, reforçou a marcação homem a homem e dificultou ainda mais a partida para o Leão.



Aos 24 minutos do segundo tempo, o que já estava ruim ficou pior para o Vitória. Após uma cobrança de escanteio de Inho Baiano, o zagueiro Alex aproveitou o rebote da zaga rubro-negra e, da entrada da área, acertou um bom chute abrindo o placar para o Tigre de Ilhéus. O goleiro Viáfara tentou, mas não conseguiu evitar o gol do Colo-Colo.



Atrás no placar, o treinador Lopes fez sua última substituição no jogo e trocou Elkeson, que deixou o campo vaiado pela torcida, pelo garoto Felipe, cria da divisão de base do clube. A mudança não surtiu efeito e, sem reação, o Vitória foi derrotado em casa na estreia do Estadual, ficando na última colocação do grupo B, atrás do Feirense, que marcou um ponto na rodada de estreia da competição.

Na próxima rodada, o Leão vai até Senhor do Bonfim, no próximo domingo, 23, para enfrentar a equipe do Juazeiro. Já o Colo-Colo, recebe, em Ilhéus, o Fluminense de Feira, que também estreou bem e venceu o Vitória da Conquista por 1 a 0 em Feira de Santana.



FICHA DA PARTIDA:

Local: Barradão

Árbitro: Gleidson Santos Oliveira (CBF/BA)

Assistentes: José Raimundo Dias da Hora (BA) e Jucimar dos Santos Dias (BA)

Gol: Alex, aos 24 minutos do 2º tempo, para o Colo-Colo

Cartões amarelos: Edson e Júnior Timbó (Vitória); Peu (Colo-Colo)

Vitória: Viáfara; Nino, Gabriel, Alan e Elton; Uelliton, Bida, Vander (Júnior Timbó) e Elkeson (Felipe); Adailton e Marclei (Edson). Técnico: Antônio Lopes.

Colo-Colo: Braz; Gazinho, Alex, Rodrigo e Reivan; Eduardo (Caçimba), Peu, Madson (Hugo), Nacísio e Inho Baiano; Nem (Jucimar). Técnico: Barbosinha.

adblock ativo