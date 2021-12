Vitória joga desfalcado na estreia da NBB nesta quarta

O Universo/Vitória vai precisar superar a falta de entrosamento e desfalques no time para equilibrar a partida contra o atual campeão paulista São José. As duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 4, às 20h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, casa do Vitória a partir da estreia no Novo Basquete Brasil (NBB).

O armador norte-americano Thad Kojo Mensah e o pivô espanhol Álvaro Calvo são ausências certas na primeira partida da maior competição de basquete do país. A confirmação do visto de ambos só foi dada nesta terça, 3, durante o treino com o técnico Régis Marrelli.

"É uma equipe nova. Estamos treinando há apenas duas semanas e não tínhamos onde jogar. As tabelas ainda vão ser trocadas para o jogo, o piso do ginásio foi trocado agora por um mais emborrachado e não teremos Kojo e Álvaro", resumiu o técnico.

A regularização de ambos será feita para o jogo contra o Mogi das Cruzes, na sexta-feira, também em Cajazeiras, segundo o superintendente Fernando Larralde, que recebeu a confirmação dos vistos por e-mail. Recuperado de lesão, o armador Rafinha não treinou, mas joga, confirmou o dirigente.

O terceiro duelo será fora de casa, no dia 13, contra o Paulistano. De volta ao ginásio de Cajazeiras, o Vitória enfrentará o Minas Tênis, no dia 17.

"A equipe vai sentir muita falta de Kojo e Álvaro. São jogadores diferenciados, que decidem. Vamos procurar não dar volume de jogo ao adversário", disse Marrelli, que além de ter treinado muito jogadas de defesa, antecipou que espera o apoio da torcida.

Um carro de som se encarregou de espalhar a notícia pelas ruas de Cajazeiras, avisando que o ingresso é 1 kg de alimento não-perecível.

Filho brasileiro

Principal nome rubro-negro no jogo, o ala-armador Jason Smith dá mais um mês para o time estar entrosado e em condições de cumprir o projeto de chegar aos playoffs.

Falando um português 'arranhado', ele demonstrou estar adaptado após 18 meses de Brasil, tempo em que também se tornou pai de um garoto, hoje com nove meses, fruto do relacionamento com uma namorada paulista.

"Joguei também na Europa, por sete anos. No basquete é muito importante conhecer o time, o que cada um faz. Ainda não tivemos tempo para isso, não fizemos um amistoso, mas vamos chegar lá", analisou.

adblock ativo