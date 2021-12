Vitória joga com raça e consegue empatar jogo complicado contra o Goiás

Em jogo bastante disputado, o Vitória saiu perdendo por dois gols e conseguiu o empate com o Goiás no final, por 2 a 2, na quarta-feira, 21, no Barradão, pela 10ª rodada da Série A do Brasileirão. Após os gols de Rafael Moura e Éverton Santos para o time esmeraldino, Ricardo Conceição e Soares igualaram o placar para o rubro-negro.

Agora, o Vitória ocupa provisoriamente a 8ª posição no campeonato com 13 pontos. O próximo confronto será contra o Grêmio Prudente, no sábado, 24, às 18h30, no Prudentão.

Após o término da partida, lances violentos mancharam o espetáculo. Houve uma discussão entre o técnico Leão e o radialista Roque Santos. Quando a confusão entre a imprensa e a delegação goiana tornou-se generalizada, o atacante Rafael Moura não gostou de uma atitude do repórter e o agrediu com um soco.

Roque Santos deixou o campo sangrando e seguiu para prestar queixa. Já o técnico Leão, Romerito, Marcão e Rafael Moura foram conduzidos à 10ª Delegacia, no bairro de Pau Lima.

O jogo - O Vitória começou o jogo no ataque e utilizou principalmente as jogadas pelo lado esquerdo. Aos 03 minutos, Egídio fez belo cruzamento para Júnior, que desviou a bola para fora.

O clube esmeraldino buscava os contra-ataques e se fechava nos ataques rubro-negros. Aos 20 minutos, Elkeson teve uma boa chance após lançamento de Anderson Martins. O meia invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado, mas a bola passou por baixo do goleiro Rodrigo Calaça e foi para fora.

Aos 25, Wellington Monteiro cobrou falta da direita e exigiu uma bela defesa de Viáfara, que também espalmou uma bola difícil aos 26 minutos, quando Bernardo invadiu a área e chutou forte.

O Goiás continuou a explorar os contra-ataques e marcou o primeiro aos 31 minutos, quando Rafael Moura recebeu ótimo lançamento na entrada da área e chutou forte, Viáfara ainda tocou na bola, mas não adiantou.

O Vitória sentiu o gol esmeraldino e levou o segundo aos 33 minutos. Rafael Moura chegou pela direita e cruzou com perfeição para a chegada de Éverton Santos, que cabeceou no canto esquerdo de Viáfara.

O rubro-negro não desistiu e quase marcou com Júnior aos 38 minutos. O atacante chutou forte de fora da área, a bola foi desviada por Rodrigo Calaça e explodiu no travessão.

Com a pressão rubro-negra, o gol não demorou a sair. Aos 45 minutos, Elkeson fez um ótimo cruzamento para Ricardo Conceição cabecear na pequena área e diminuir.

O rubro-negro foi para a segunda etapa em busca do empate e, aos 05 minutos, Fernando cobrou falta com força no ângulo e o Rodrigo Calaça fez uma linda defesa.

Aos 09 minutos, Nino Paraíba invadiu a área pela direita e chutou forte, mas a bola foi para fora. Ramon também levou perigo, aos 23 minutos, em cobrança de falta, mas o Rodrigo Calaça defendeu novamente.

O Goiás não conseguiu encaixar os contra-ataques e o Vitória continuou indo para cima. Aos 34 minutos, Schwenck, que tinha entrado no lugar de Fernando, chutou rasteiro de fora da área e a bola raspou a trave direita do gol esmeraldino.

Aos 40 minutos, o rubro-negrou empatou o jogo, mas o árbitro anulou corretamente o lance. Ramon dominou a bola e chutou rasteiro, mas Soares estava na trajetória da bola e atrapalhou o goleiro do Goiás.

Quando o jogo caminhava para o empate, Soares, que entrou no lugar de Elkeson, aos 45 minutos, mostrou qualidade e chutou de fora da área para marcar um golaço e empatar o jogo.

O rubro-negro não teve mais tempo de virar o placar e a partida terminou empatada.

Vitória x Goiás

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba (Jonas), Wallace, Anderson Martins e Egídio; Neto Coruja, Ricardo Conceição, Fernando (Schwenck) e Ramon; Elkeson (Soares) e Júnior. Técnico: Ricardo Silva.

Goiás: Rodrigo Calaça; Carlos Alberto, Rafael Toloi, Ernando e Wellington Saci (Marcão); Jonilson, Amaral, Wellington Monteiro e Bernardo (Romerito); Éverton Santos (Valmir Lucas) e Rafael Moura. Técnico: Emerson Leão.

Local: Estádio Manoel Barradas.

Gols: Ricardo Conceição, aos 45 da 1ª etapa, e Soares, aos 45 do 2º tempo (Vitória); Rafael Moura, aos 31 do 1º tempo, e Éverton Santos, aos 33 do 1º tempo (Goiás).

Cartões amarelos: Wallace e Anderson Martins (Vitória); Wellington Monteiro, Amaral e Marcão (Goiás).

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (RJ).

Assistentes: Rodrigo Pereira Joia (RJ) e Vinícius da Vitória Nascimento (RJ).

adblock ativo