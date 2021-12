Vitória joga bem, quebra jejum e se aproxima do G4 no NBB

A expectativa pela reabilitação era alta. E nada melhor que reencontrar o caminho da felicidade dentro de casa, com o apoio da torcida. O Vitória não tomou conhecimento do basquete Cearense e venceu o clássico nordestino por 82 a 68, na noite desta terça-feira, 14, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador. Com o triunfo, o Vitória pôs fim à sequência de três jogos sem vencer.

A equipe comandada por Régis Marrelli subiu um posição e agora ocupa a quinta colocação na tabela do NBB, empatado com o Franca (ambos têm 62,5% em aproveitamento). Essa foi a 15ª vitória da equipe que se reaproximou do G4. O Vitória volta à quadra na quarta-feira, 22, às 20h, contra o Macaé Basquete, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

O jogo

No primeiro quarto, o leão não foi bem. Terminou em desvantagem depois de sofrer com dificuldades na criação das jogadas. O time de Marrelli então voltou ligado para as etapas seguintes e conseguiu virar o jogo. Destaque para a grande atuação do conjunto rubro-negro no terceiro quarto.

“No primeiro quarto fomos bem defensivamente, mas as bolas não caíram no ataque. No segundo, melhoramos bastante, mas foi no terceiro quarto que começamos a jogar bem em conjunto. Todo mundo entrou bem, jogou bem. Ganhamos com certa tranquilidade e a equipe está de parabéns e deu até pra colocar todo mundo para jogar no último quarto”, avaliou o o treinador Marrelli.

O comandante rubro-negro agora vai aproveitar a pausa para o Jogo das Estrelas, que será realizado neste fim de semana, para reintegrar jogadores que estão se recuperando de lesão, como o ala Edu Mariano, que torceu o pé durante o confronto desta quarta.

Jogo das estrelas

Régis Marrelli vai representar o Vitória no espetáculo dos melhores atletas da Liga Nacional de Basquete. O técnico rubro-negro vai comandar o NBB Mundo com os 5 atletas estrangeiros mais votados na disputa contra o quinteto brasileiro mais votado do NBB Brasil, domingo 19, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A votação foi encerrada nesta terça, 14.

O NBB Brasil, que será comandado por Bruno Savignani, técnico do Brasília, irá à quadra com Marquinhos, Olivinha, Marcelinho, Alex Garcia e Guilherme Giovannoni. Já o NBB Mundo, terá Scott Rodgers, Shamell, Tyrone, David Jackson e Hakeem Rollins como titulares.

*Sob a supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

adblock ativo