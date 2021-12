Vitória joga bem, mas perde para o Botafogo e fica em situação perigosa

O Vitória jogou bem, foi melhor durante boa parte do jogo, mas perdeu para o Botafogo por 1 a 0, neste sábado, 23, no Engenhão, Rio de Janeiro, e ficou em situação perigosa no Brasileirão. A partida foi válida pela 31ª rodadada da competição.

Depois de um primeiro tempo agitado e com muita chuva, o Botafogo aproveitou um lance de bola parada para largar na frente. O Vitória foi levemente superior, mas pecou nos chutes a gol.

A derrota fez o time de Antônio Lopes estacionar nos 34 pontos e agora é o 16ª colocado na tabela, apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. O Vitória ainda corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Atlético-MG ganhe do Cruzeiro neste domingo, 24. Já a equipe carioca chega ao 5º lugar na tabela, com 48 pontos.

No próximo sábado, 30, o Vitória volta a campo para tentar a recuperação diante do Vasco, no estádio Barradão, às 15h (horário da Bahia).

O jogo - Em busca dos três pontos por objetivos diferentes, Vitória (para se distanciar da zona da degola) e Botafogo (para encostar no G-4) deixaram o jogo aberto desde o início do primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, o rubro-negro dominou as ações e frequentou mais o campo de ataque.

O primeiro lance de perigo foi com o zagueiro Anderson Martins, aproveitando rebote da entrada da área. Aos oito minutos, Ramon cobrou falta, Jefferson espalmou para o meio da área e o zagueiro, sozinho, mandou para fora. Dois minutos depois, o camisa 10 voltou a assustar o goleiro Jefferson. Junior entrou na área e rolou para trás, mas o meia chutou para fora.

O Leão continuou aproveitando os espaços deixados pela defesa do time da casa e chegou com perigo no contra-ataque. Do outro lado, Lucio Flavio ameaçava nas bolas paradas e exigia boas defesas do goleiro Viáfara.

Aos 44 min, a defesa cometeu o erro fatal de fazer uma falta na frente da área. O lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro, ex-jogador do Vitória, foi para a cobrança e acertou o ângulo direito de Viáfara: 1 a 0.

Em desvantagem no marcador, o Vitória voltou com o mesmo ritmo na segunda etapa. Mas, na hora de finalizar, faltou tranquilidade e competência. Já o Botafogo apostava nas descidas em velocidade.

O rubro-negro baiano buscou o empate a todo custo no segundo tempo, mas Henrique desperdiçou as melhores chances. Restou ao Botafogo segurar os avanços do time vistante e comemorar a quebra do jejum de nove jogos sem triunfo.

Botafogo 1 x 0 Vitória



Botafogo - Jefferson; Leandro Guerreiro, Danny Morais e Márcio Rosário; Alessandro, Marcelo Mattos, Somália, Lúcio Flávio (Renato Cajá) e Marcelo Cordeiro (Edno); Jobson (Fahel) e Loco Abreu. Técnico: Joel Santana.



Vitória - Viáfara; Nino Paraíba, Wallace, Anderson Martins e Rafael Cruz; Neto (Vanderson), Jonas Bida e Ramon (Henrique); Adailton e Júnior (Elkeson). Técnico: Antônio Lopes.



Gol - Marcelo Cordeiro, aos 44 minutos do primeiro tempo.



Cartões amarelos - Somália (Botafogo); Bida, Adaílton, Nino Paraíba, Neto e Júnior (Vitória).



Árbitro - Márcio Chagas da Silva (RS).



Renda - R$ 224.360,00.



Público - 10.041 pagantes (13.000 no total).



Local - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).

adblock ativo