Vitória goleia por 9 a 0 na segunda rodada do Baianão Feminino

Se na primeira rodada contra o Juventude o triunfo por 3 a 2 foi apertado, no jogo de terça-feira, 15, o Vitória deu show e venceu o Catu por 9 a 0, na Toca do Leão, em Salvador. Com o resultado, o Leão saltou para a liderança do Grupo 1 do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, com 6 pontos e 100% de aproveitamento. Todos os jogos da rodada aconteceram no mesmo dia e horário.

Agora, o time se prepara para enfrentar o Flamengo de Feira, neste sábado, 19, às 15h, na Vila Olímpica, em Feira de Santana.

Quem também goleou na rodada foi o time do Terra Nova, que venceu o Ilhéus, em casa, por 5 a 0. O triunfo leva o Terra Nova para a liderança do Grupo 2, com 6 pontos. O time de Ilhéus, que já tinha sido goleado pelo São Francisco na primeira rodada, ocupa a última posição do Grupo 1.

O Flamengo de Feira, próximo rival do Vitória, ganhou do Ribeira do Pombal, fora de casa, por 1 a 0. O resultado do jogo levou o Flamengo para a vice-liderança do grupo 2, com 4 pontos.

Já o duelo entre Lusaca x Juventude acabou empatado em 1 a 1, em Camaçari. Com o empate, o Juventude ganhou seu primeiro ponto e ocupa a última posição do Grupo 2. O Lusaca, porém, soma agora 4 pontos e é o vice-líder do grupo 1.

São Francisco x Abrup

A rodada de terça, a segunda do campeonato, que deveria ter tido cinco jogos, teve apenas quatro. Isso porque a partida entre São Francisco x Abrup, no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde, não foi realizada. O motivo foi que o Abrup, time visitante, não compareceu ao jogo. A Federação Bahiana de Futebol (FBF) informou, pelo seu site, que nesta quarta-feira tomará uma decisão sobre o caso.

