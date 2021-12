Vitória goleia o Bahia na inauguração da nova Arena

Como requer um clássico da grandeza de um Ba-Vi, os representantes do futebol baiano na elite nacional se enfrentaram na tarde deste domingo, 7, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano e deram um show à parte. O palco: a Arena Fonte Nova, em tarde de inauguração, depois de implodida em agosto de 2010 e sem receber um jogo oficial desde 2007, quando um acidente vitimou sete pessoas.

No duelo em campo, o Vitória colocou o Bahia para dançar e goleou por 5 a 1, com gols de Renato Cajá, Biancucchi, Michel, Vander e Escudero. O Tricolor diminuiu com Zé Roberto.

O Vitória disparou na liderança do Grupo 2, com 12 pontos conquistados nos quatro jogos - com 100% de aproveitamento - e o Esquadrão permanece na primeira posição do Grupo 1, com cinco pontos, um a frente do Juazeiro.

Se no último Ba-Vi na Fonte Nova, o Vitória bateu por 6 a 5, no primeiro encontro no estádio reformado o Leão venceu com outra goleada. Apresentando um bom futebol desde o começo da partida, o Esquadrão quase não conseguiu jogar e assistiu o rival passear em campo. Acabou levando uma goleada na inauguração do novo palco.

A derrota em casa custou o cargo do técnico Jorginho, que já era cogitada em razão das últimas atuações do Bahia.

O rubro-negro dominou a partida desde o apito inicial e manteve a escrita de não perder para o rival há 23 meses.

Durante a semana os dois times darão uma pausa no Baianão e focam as atenções na Copa do Brasil. O Vitória encara o Mixto-MT na próxima quarta-feira, 10, às 22h, no estádio Presidente Dutra, em Cuiabá. Já o Bahia vai a São Luís jogar contra o Maranhão, às 21h50 de quinta-feira, 11.

No final de semana, pelo Baiano, o compromisso do Vitória será no próximo sábado, 13, quando encara o Botafogo na própria Arena Fonte Nova. No mesmo estádio, no domingo, 14, o Bahia recebe o Vitória da Conquista.

Supremacia em campo - A primeira etapa começou com todos os requintes de um clássico de um típico Ba-Vi: truncado, com dividas firmes e boas chances dos dois lados. Logo no terceiro minuto de jogo, Adriano Michael Jackson recebeu lançamento em profundidade, escolheu o lado e bateu colocado no cantinho de Deola. O arqueiro rubro-negro fez uma defesa espetacular, já demonstrando o que viria pelo frente no duelo.

Como mandante do jogo, o Bahia começou partindo para cima do rival e quase abre o placar logo no primeiro lance de perigo. No terceiro minuto de jogo, Adriano Michael Jackson recebeu lançamento em profundidade, escolheu o lado e bateu colocado no cantinho de Deola. O arqueiro rubro-negro fez uma defesa espetacular, já demonstrando o que viria pelo frente no duelo.

No lance seguinte, aos seis minutos, Marquinhos Gabriel bateu forte em diagonal e Deola fez outra importante defesa. Na sobre, Magal mandou um chute à queima-roupa e o goleiro segurou firme. O Vitória reagiu com Dinei, que em contra-ataque rápido mandou com perigo para o gol e a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Com um jogo pegado, os jogadores se estranharam e princípios de confusão foram formados durante alguns lances. E com a bola rolando, o Vitória abriu o placar em um lance originado em uma falta: aos 40 minutos Mansur recebeu lançamento em profundidade e Neto atingiu o camisa 6 do Vitória com um toque por trás dentro da área. Renato Cajá bateu colocado e marcou o primeiro gol do clássico e o primeiro tento na nova Arena.

Vitória deslancha - Assim como terminou o primeiro tempo, o Leão começou a segunda etapa pressionando o Bahia, quase sempre pela direita do ataque abusando da velocidade de Nino Paraíba. No primeiro minuto o lateral lançou Escudero no meio da área, mas Fahel cortou para a linha de fundo.

No lance seguinte, o camisa 2 avançou pelo flanco e encontrou Dinei livre no meio da área. O centro avante que substituiu o artilheiro Marcelo Nicácio, contundido no jogo contra o Feirense, cabeceou por cima do gol, mandando pela linha de fundo a chance de ampliar o marcador.

Aos cinco minutos, o argentino Maxi Biancucchi recebeu a bola no bico da grande área e viu Marcelo Lomba mau posicionado. Com precisão, o gringo matou no peito e mandou um belo chute por cobertura, agitando a torcida rubro-negra que não parava de cantar. Logo na sequência, Obina marcou um gol após receber belo passe na entrada da área e passar por Gabriel. Mas o árbitro Wilson Sampaio sinalizou impedimento e e anulou o tento tricolor.

Em lance de contra ataque, aos 12 minutos, Michel tabelou rápido com Dinei e ficou cara a cara com Marcelo Lomba. O volante não perdoou e mandou um foguete sem chance pro arqueiro do Bahia, que ainda tocou na bola mas nada pôde fazer.

Vendo o time sem forças mas precisando reagir, o técnico Jorginho mandou a campo Zé Roberto e Anderson Talisca, que entraram no lugar de Paulo Rosales e Adriano Michael Jackson. E a mudança deu certo: aos 22 minutos Magal invadiu a área pela esquerda e rolou para o meio da área. Livre de marcação, o experiente meia mandou pro fundo do gol de Deola, anotando seu primeiro tento com a camisa do Esquadrão e o primeiro gol do time na nova Arena.

Precisando atacar e tentar empatar a partida, o tricolor se expôs e permitiu que, no contra-ataque o Vitória marcasse mais dois. Dispensado do Bahia sob alegação de "deficiência técnica", o meia Vander entrou no lugar Maxi Biancucchi e aumentou ainda mais a goleada.

Em jogada rápida de contra-ataque, Vander e Marquinhos venceram o duelo com Titi e o "inimigo íntimo" do Esquadrão finalizou com categoria para fazer o quarto gol do Leão.

Ainda teve tempo para Escudero anotar mais um, aos 38 minutos, após mais uma assistência de Marquinhos, e fechar o placar por 5 a 1. O Vitória sai de campo com a classificação praticamente assegurada para a próxima fase, mantendo a invencibilidade de oito jogos em cima do Bahia e com o registro histórico de aplicar a goleada em cima arquirrival na inauguração da Arena Fonte Nova.

adblock ativo