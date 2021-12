Vitória goleia o Bahia e conquista o primeiro triunfo no Nordestão

Em um clássico com pouca presença da torcida, o Vitória goleou o Bahia por 5 a 1, na quarta-feira, 16, no Estádio de Pituaçu, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato do Nordeste. Os gols do rubro-negro foram anotados por Vilson, Fernando, Renan, Lenilson e Renato. Bebeto descontou para o tricolor.

O triunfo deixou o Leão provisoriamente na 6ª posição. Já o Esquadrão segue sem pontuar e ocupa a 14ª colocação. Na quarta rodada, o Vitória enfrenta o Confiança, no Barradão, segunda, 21. No sábado, 19, o Esquadrão encara o Sergipe, fora de casa.

O jogo - Com menos de 4 mil pagantes em Pituaçu, número desonroso para um Ba-Vi, as duas equipes começaram a partida com muita vontade e o Bahia foi logo para o ataque. Aleilson recebeu a bola na entrada da área e chutou para uma defesa difícil do goleiro Vinícius.

Mas o domínio da primeira etapa foi do Vitória. Logo aos 5 minutos, Fernando cobrou falta na área para Vilson desviar de cabeça e marcar o primeiro do rubro-negro.

O Bahia sentiu o gol e não conseguiu reagir. Já o Vitória se aproveitou e fez o segundo gol, aos 22 minutos, com Fernando. O volante pegou um rebote de uma cobrança de falta e fez um golaço.

O tricolor foi para o ataque na tentativa de reverter o placar, mas pecava nos passes errados, proporcionando ataques perigosos para o time rubro-negro. O Vitória seguiu no ataque e logo marcou o terceiro. Aos 38 minutos, Schwenck aproveitou contra-ataque pela direita e cruzou para Renan Oliveira cabecear a bola para o fundo das redes.

Após o terceiro do Leão, o Esquadrão quase marcou com Aleilson. Aos 40 minutos, o atacante driblou dois zagueiros e entrou na área, mas na hora do chute mandou a bola para fora.



Na etapa complementar, o Bahia foi para o ataque. Aos 6 minutos, Aleilson desviou cruzamento de Bebeto, mas a bola foi para fora. Aos 10 minutos, Lenine, que entrou no lugar de Dênis, chutou de fora da área e a bola bateu na trave.

Após a pressão no início do segundo tempo, o Bahia não conseguiu chegar com criatividade e o Vitória voltou a marcar. Aos 27 minutos, Rafael Cruz cruzou pela esquerda e Lenilson, que entrou no lugar de Jacson, acertou um voleio e marcou um golaço.



Mesmo com o placar elástico, o Bahia não desistiu e diminuiu com Bebeto. Aos 35 minutos, o jogador aproveitou um contra-ataque e bateu na saída de Vinícius para marcar o único gol tricolor na partida.



O Vitória não se abateu e marcou o quinto. Aos 40 minutos, Renato, que entrou no lugar de Evandro, driblou o zagueiro e tocou rasteiro, a bola desviou na zaga e entrou, fechando o placar do jogo.

Ambulância - No início do segundo tempo, o zagueiro Vilson se sentiu mal e foi levado até a ambulância. No final do jogo, os médicos disseram que o jogador sofreu náuseas, mas já passava bem.

Outros resultados - Fluminense 1x0 Botafogo-PB, CRB 1x1 Ceará, ABC 5x0 Sergipe, Confiança 3 x1 América, Treze-PB 4 x 3 Náutico.

Bahia 1 x 5 Vitória

Bahia - George; Araújo, Átila e Diego; Dênis (Lenine), Bebeto, Pink (Wilson Júnior), Pablo e Roberto (Jhulliam); Cacá e Aleilson. Técnico: João Marcelo.

Vitória - Vinicius, Jonas, Vilson (Anderson Martins), Gabriel e Rafael Cruz; Ricardo Conceição, Fernando, Renan Oliveira e Evandro (Renato); Jacson (Lenilson) e Schwenck. Técnico: Flávio Tanajura.

Gols – Vilson, Fernando, Renan Oliveira, Lenilson e Renato (Vitória); Bebeto (Bahia).

Cartões amarelos – Diego, Pablo e Cacá (Bahia); Vinicius e Gabriel (Vitória).

Local: Estádio de Pituaçu, às 21h15.

Árbitro: Suelson Diogenes De F. Medeiros (RN).

Assistentes: Eduardo Lincoln Neves e Lorival Candido Das Flores (RN).

*Colaborou Paulo Simões l A TARDE

