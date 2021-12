Vitória goleia Juventude e fica a um passo do título do Baianão feminino

As meninas do Vitória saíram na frente na briga pelo título do Campeonato Baiano 2016 ao golear, no domingo, 8, o Juventude, por 6 a 0, no estádio Edvaldo Flores, em Vitória da Conquista.

A partida, que ocorreu pela manhã, foi a primeira da final. A última será realizada no próximo domingo, 15, no Barradão, em Salvador, com horário marcado para as 10h30.

Com o resultado, as Leoas treinadas pelo técnico Francisco Cardoso, o Quinho, podem perder por até cinco gols de diferença para levantar a taça na próxima partida. Caso o time de Vitória da Conquista consiga o milagre de devolver a goleada por seis gols de diferença, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

O Juventude, treinado por Claudir Prado, zagueiro campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia, precisa golear o Rubro-Negro por sete gols de diferença para ser campeão sem precisar do drama dos tiros da marca da cal.

O treinador Quinho comemorou a vitória e reiterou que quer fazer a festa no próximo domingo. “É a primeira vez que vamos levar o último jogo da final para o Barradão, e queremos o título”, disse.

O jogo

Na goleada, o destaque foi todo para Verena, autora de três gols. A jogadora abriu o placar aos 15 minutos da etapa inicial. Aos 30, Raquel ampliou e Verena começou a desenhar o ‘passeio’ em novo tento aos 42 ainda do primeiro tempo.

Na etapa final, Jucinayra fez o dela logo aos seis minutos. O grande conforto no marcador não fez a rubro-negras relaxarem. Kaylane anotou o quinto tento aos 37, e Verena voltou a brilhar depois. Fez o terceiro dela nos acréscimos da etapa final, aos 46 minutos.

A partida de volta será aberta ao público, mas o Vitória ainda não definiu se cobrará pelos ingressos ou se a entrada será franca.

adblock ativo