Vitória goleia Feirense e garante classificação antecipada no Baianão

O Vitória não encontrou dificuldades para golear o Feirense por 4 a 1 neste domingo, 3, e garantir classificação antecipada às semifinais do Baianão 2011. O jogo, válido pela 4ª rodada da 2ª fase, foi realizado no Barradão.

Em jogo que teve nove cartões amarelos, o número de gols também foi destaque. Pelo Rubro-negro, os meias Geovanni, Mineiro e Nikão (dois) garantiram o placar elástico. Capone diminuiu para o time de Feira de Santana.

Com o resultado, o Leão - que soma oito triunfos consecutivos - lidera o Grupo 4, com 12 pontos conquistados e 100% de aproveitamento. Restando duas rodadas para o término da 2ª fase, o Vitória já está garantido nas semifinais porque não pode ser ultrapassado pelo Feirense, que tem três pontos e ocupa a terceira posição.

Na outra partida do Grupo 4, o Camaçari venceu o vice-líder Serrano (seis pontos) e empatou em número de pontos com o Feirense. Porém, a equipe do Pólo está na lanterna porque o time de Feira fez mais gols (4 a 1).

Agora, o Vitória encara o Serrano no próximo sábado, 9, às 16h, no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista. Já o Feirense duela com o Camaçari no domingo, 10, às 16h, no Armando Oliveira.

Outros jogos - No Grupo 3, o Bahia de Feira venceu o líder Bahia (sete pontos) por 1 a 0, e ocupa a terceira posição, com seis pontos conquistados. Na outra partida, o vice-líder Vitória da Conquista - que perde para o Bahia no saldo de gols - venceu por 4 a 3 o Atlético de Alagoinhas, último colocado com três pontos.

Pelo Grupo da Morte, o líder Fluminense de Feira (dez pontos) ganhou o lanterna Colo-Colo (três pontos) por 2 a 0, e está praticamente livre do rebaixamento. Já o Ipitanga - segundo colocado com seis pontos - fez 3 a 2 no terceiro colocado Juazeiro, que tem quatro pontos.

O jogo – Dentro de casa, o Vitória começou no ataque e não demorou para abrir o placar. Aos cinco minutos, Geovanni cobrou falta da entrada da área e marcou um golaço ao acertar o ângulo direito do goleiro Valdson.

Com o resultado favorável, o Leão esfriou e viu o Feirense levar perigo aos 33, após falha de Douglas em escanteio cobrado por Tite. A bola bateu em Esdras e quase parou no fundo do gol, mas Uelliton tirou em cima da linha.

No fim da primeira etapa, Nikão deixou Mineiro em boas condições com um belo passe. O meio-campista aproveitou para marcar seu primeiro gol como profissional e ampliou o placar ao chutar forte de dentro da área.

O Feirense conseguiu diminuir o resultado aos nove minutos do segundo tempo. Após cobrança de falta, a bola foi desviada e Douglas fez boa defesa. No rebote, o volante Capone balançou a rede com um chute de primeira.

A reação da equipe visitante durou pouco. Aos 28, o lateral-direito Léo foi derrubado por Motta na área e o árbitro marcou pênalti. Nikão cobrou no canto direito de Valdson – que ainda tocou na bola – para ampliar o resultado.

Aos 41, Nikão apareceu novamente para marcar seu segundo gol no jogo, oitavo no Baianão. O artilheiro do Vitória no Estadual fez boa jogada na área e chutou com força para finalizar a goleada.



Vitória 4x1 Feirense – 4ª rodada da 2ª fase do Baianão 2011

Local: Barradão, em Salvador (BA).

Árbitro: Ademilton Piedade Carigé.

Assistentes: José Carlos Oliveira dos Santos e Dijalma Silva Ferreira Junior.

Gols: Geovanni (aos 5 da 1ª etapa), Mineiro (aos 45 do 1º tempo) e Nikão (aos 30 e aos 41 da 2ª etapa) para o Vitória; Capone (aos 9 da 2ª etapa) para o Feirense.

Cartões amarelos: Léo, Esdras, Elkeon e Eduardo Neto (Vitória); Valdson, Krill, Valdo, Motta e Gilcimar (Feirense).

Vitória: Douglas; Léo, Alison, Gabriel Paulista e Eduardo Neto; Esdras, Uelliton, Mineiro (Duylio) e Nikão; Geovanni (Rildo) e Elkeson (Neto Baiano). Técnico: Antônio Lopes.

Feirense: Valdson; Paulinho (Adriano), Motta, Valdo e Gilcimar; Fabinho, Capone, Ananias e Tite (Ricardo); André Cabeça e Krill. Técnico: Paulo Salles.

