Vitória ganha novamente do Bahia pela Copa Governador

No Ba-Vi pela Copa Governador realizado neste sábado, 26, no estádio de Pituaçu, o Bahia perdeu novamente para o Vitória. Após a primeira derrota por 3 a 0, na segunda rodada, agora o tricolor levou 3 a 1 de seu maior rival.

Jogando com a maioria de jogadores dos profissionais que não vinham sendo usados pelo técnico Ney Franco, contra um rival composto unicamente por juniores, o Vitória se impôs na partida e com 17 minutos já ganhava a partida por 2 a 0, com gols de Rômulo e Felipe.

Na etapa final o rubro-negro definiu o placar com um bonito gol de Vander, aos oito minutos, depois de driblar o goleiro. O Bahia marcou o seu tento apenas nos acréscimos, com Gustavo.

A briga pelas duas vagas na segunda fase na Copa Governador chega acirrada na última rodada da fase inicial da competição. O Leão lidera o grupo com 9 pontos, enquanto Jacuipense e Galícia estão empatados com 7 pontos. Já o Bahia está na lanterna com 6 pontos ganhos.

O Vitória tenta carimbar a primeira posição do grupo contra o Galícia no próximo domingo, 3, no estádio do Barradão. Já o Bahia tenta sua vaga diante do Jacuipense, também no domingo, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo