Vitória ganha fora e mantém invencibilidade no NBB

O Vitória manteve a liderança e a invencibilidade no Novo Basquete Brasil (NBB) com mais um triunfo na competição. Na quinta-feira, 24, no Rio de Janeiro, o time rubro-negro do técnico Régis Marrelli bateu o Vasco: 70 a 60.

Este foi o quinto resultado positivo do Rubro-Begro em cinco partidas. A equipe segue na ponta da tabela de classificação, ao lado do também invicto Flamengo.

Agora, o time do Leão enfrentará na próxima terça, 29, o Campo Mourão, fora de casa.

