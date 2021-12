Vitória ganha e Bahia perde pela Copa Governador do Estado

A equipe do Vitória, que conta com vários atletas do elenco principal, estreou bem na Copa Governador do Estado, derrotando o Fluminense de Feira por 1 a 0, em jogo no sábado, 22, como preliminar da partida do Leão contra o Goiás no Barradão.

O gol foi marcado pelo meia Marcone, do sub-20 do rubro-negro. Do time profissional, participaram da partida jogadores como o goleiro Caio Secco, os volantes Ananias e Mineiro, além dos atacantes Marco Aurélio e Marcelo Nicácio.

Já o Bahia chegou a sua segunda partida na competição sem triunfo, ao perder para o Feirense no Joia da Princesa no último domingo, 23, por 3 a 2, gols para o Bahia marcados por Ryder e Jéferson.

Assim como o Vitória, o tricolor baiano também utilizou vários jogadores que também fazem parte do seu elenco profissional, como o zagueiro Dudu, os volantes Lenine e Victor Lemos, o meia Jéferson, além dos atacante Ryder e Rafael.

Nos outros jogos do fim de semana, o Bahia de Feira venceu em casa o Vitória da Conquista e divide a liderança do grupo A com o Vitória. No Grupo B, a Jacuipense ganhou em casa do Atlético de Alagoinhas por 1 a 0, assumindo a liderança do grupo com quatro pontos.

Veja abaixo a classificação dos grupos e as próximas partidas:

Grupo 1

Fluminense x Bahia de Feira (Sábado, 29, às 17h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana)

Vitória da Conquista x Vitória (Domingo, 30, às 16h, no Lomanto Junior, em Conquista)

Grupo 2

Bahia x Atlético de Alagoinhas (Domingo, 30, às 13h45, em Pituaçu,em Salvador)

Feirense x Jacuipense (Domingo, 30, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana)

Classificação

Grupo 1:

1º Bahia de Feira - 3 pontos

1º Vitória - 3 pontos

3º Fluminense - 0 ponto

4º Vitória da Conquista - 0 ponto

Grupo 2:

1º Jacuipense - 4 pontos

2º Atlético de Alagoinhas - 3 pontos, saldo +1

3º Feirense - 3 pontos, saldo -1

4º Bahia - 1 pontos, saldo -1

adblock ativo