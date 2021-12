Vitória ganha do Sport e deixa a zona de rebaixamento

O Vitória levou a melhor e derrotou o Sport por 2 a 1, neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 28.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado fez com que a equipe baiana conseguisse deixar a zona de rebaixamento. Tem agora 31 pontos, em 16.º lugar, ultrapassando de uma vez só o rival Bahia, o Botafogo e o Coritiba.

Já o Sport perdeu pela terceira vez consecutiva na competição. Com 36 pontos, caiu para a 11.ª colocação e já um certo risco de rebaixamento. São apenas seis pontos para o Bahia, que abre a zona de descenso.

Angela Lacerda | Estadão Conteúdo

O time pernambucano começou fazendo um gol contra. Antes de um minuto, Rithely cabeceou contra o gol de Magrão depois de pegar uma bola de Marcinho, que cobrou falta pela esquerda. Desarrumado, o Sport deu espaço para o rival rubro-negro baiano, que aos 27 marcou o segundo gol. Dinei ganhou a bola de Wendel, fez o giro e chutou da entrada da área, sem chance de defesa.

Enquanto o Vitória ia para cima, na busca de deixar a zona de rebaixamento, o Sport só apresentou reação efetiva nos últimos minutos do primeiro tempo, com uma bola perigosa de Ananias, aos 39 minutos, que bateu cruzado e acertou a trave.

O gol veio logo em seguida, aos 40 minutos. Ananias chutou para Patric na grande área, que ajeitou e cruzou pra Diego Souza completar de cabeça. A torcida vibrou e se encheu de esperanças.

Com o resultado favorável do primeiro tempo, o Vitória voltou retrancado na segunda etapa e, apesar de várias tentativas do Sport de pelo menos chegar a um empate, o placar não mudou.

