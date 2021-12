Vitória ganha clássico e amplia vantagem na decisão

Em um jogo equilibrado, mas sem grandes atuações, o Vitória conseguiu bater o Bahia por 1 a 0 no primeiro clássico da final do Campeonato Baiano 2010, no domingo, 25, no estádio de Pituaçu.

Com o resultado, o Vitória pode perder por até 1 a 0 no próximo domingo, 2, no Barradão, que assegura o quarto título seguido. Já o Bahia precisa vencer por mais de um gol de diferença para encerrar um jejum de nove anos.

Na coletiva após o jogo, o técnico do Vitória, Ricardo Silva, elogiou a equipe, mas pregou humildade para o confronto no Barradão. “O Vitória foi bem, o nosso sistema defensivo esteve muito bem. Mas temos que ter humildade, jogar com muita garra e determinação tática.”

O comandante rubro-negro também identificou problemas na equipe que devem ser sanados para o próximo duelo. “Precisamos melhorar bastante, diminuir alguns espaços, melhorar o posicionamento”.

Já o treinador do Bahia, Renato Gaúcho , criticou a equipe e citou problemas como a falta de qualidade e velocidade em alguns setores. “Não se pode abrir mão de qualidade e velocidade. Em alguns setores falta isso pra gente.”

O técnico tricolor, no entanto, afirmou que nada está perdido e que o Bahia pode virar a situação na segunda partida. Renato também não descarta alterações na equipe. “Teremos mais 90 minutos. Com certeza haverá mudanças na equipe”, disse o comandante, que não citou nomes.

Com relação à revelação dos juniores, Vander, que entrou no segundo tempo no lugar de Edilson, Renato foi só elogios, porém cauteloso. “Vander é um garoto de futuro e que jogou bem. Mas a responsabilidade não pode ficar em cima dele”, salientou o técnico.



O jogo - O Leão começou a partida mais disposto e saindo para o ataque. Logo nos primeiros minutos, Júnior perdeu uma boa chance de gol de frente para Fernando.

O time tricolor foi pressionado, mas sua defesa estava bem postada e não voltou a dar chances ao ataque rubro-negro. Os jogadores do Bahia tentaram chutes de longe, mas não foram precisos e acabaram ficando no empate no primeiro tempo.

Na etapa complementar, a equipe do Vitória retornou com mais vontade, mas não se encontrou em campo. Já os tricolores, aproveitaram o momento e foram para cima da zaga rubro-negra, que se segurou como pôde.

E quando o empate parecia ser definitivo, Júnior apareceu para decidir. Mesmo marcado pelo zagueiro Vagner, o artilheiro recebeu a bola na entrada da área, girou e chutou de perna esquerda, abrindo o placar aos 35 minutos. Com o gol, Júnior aumentou a vantagem para o rubro-negro na partida de volta.

