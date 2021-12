Vitória ganha bem do Avaí em casa e sobe para a 10ª posição na Série A

Com um gol no primeiro tempo e dois na etapa final, o Vitória ganhou sem dificuldades do Avaí pelo placar de 3 a 0, em partida disputada na noite desta quinta-feira, 23, no estádio do Barradão, em Salvador.



Júnior, aos dois minutos do primeiro tempo, abriu o placar. Elkeson, aos 13, e Thiago Humberto, aos 32 da etapa final, deram os números finais do jogo, que deixa o rubro-negro baiano na 10ª posição, dentro da zona de classificação para a Sul-Americana, com 31 pontos.

