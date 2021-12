Vitória foca em renovações; Bahia encaminha reforço

No aguardo das eleições que vão definir seus próximos presidentes, Bahia e Vitória não deixam de se movimentar no mercado.

Com a alta expectativa de o grupo da situação seguir no poder, a atual diretoria tricolor já encaminhou três reforços: o lateral direito Nino Paraíba, o volante Elton (Ponte Preta), e o volante Luiz Antônio (Chapecoense). Além deles, o goleiro Matheus Cavichiol (Juventude) está sendo avaliado.

No Vitória, o foco por agora são as renovações. Nesta qaurta-feira, 6, foram anunciadas as extensões dos vínculos dos goleiros Wallace e Ronaldo, por mais três anos. O zagueiro Kanu e o lateral Caíque Sá são alguns dos atletas que aguardam contato do clube para renovar.

