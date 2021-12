Vitória fica no zero e chega a sete jogos sem vencer

O Vitória decepcionou mais uma vez a sua torcida. O time foi apático contra o Ceará, nesta quarta-feira, 16, no Barradão, e não conseguiu sair do 0 a 0. Não à toa, os torcedores vaiaram bastante a equipe — tanto no intervalo quanto no fim do jogo.

O empate manteve o Rubro-negro na 15ª posição, mas o time "flutuou" na tabela ao longo da partida. Tudo porque o Flamengo virou o jogo contra o Grêmio Prudente somente no fim, tirando o Leão do 14º lugar. O Fla, que está logo à frente do Vitória, tem 26 pontos. O Avaí, imediatamente atrás, já marcou 24, mas joga nesta quinta-feira, 16, contra o Vasco. Com isso, o time ainda pode perder uma posição.

A zona de rebaixamento ainda não está próxima, porém. O Vitória vai terminar a rodada quatro pontos acima do último time do Z4, o Atlético-MG. O Galo será justamente o adversário da próxima rodada, domingo, 19, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

O jogo – O início da partida foi um bom prenúncio do que seriam os 90 minutos. Muitos erros de passe, o Vitória jogando pelas laterais e o Ceará tentando contra-ataques. A marcação do Vozão era forte desde o início, o que dificultou as jogadas do Leão. Elkeson reclamou algumas vezes de falta, mas o árbitro Sálvio Spínola as ignorou.

Na segunda metade do primeiro tempo, o Vitória deu espaços e o Ceará forçou as jogadas com Camilo. O franzino meia, porém, conseguiu pouco diante da defesa do Rubro-negro.

O Vitória voltou para o segundo tempo com Eduardo no lugar de Léo, que, muito nervoso, pouco conseguiu produzir. Logo aos três minutos, Júnior marcou um gol anulado — corretamente — pelo árbitro. Michel Alves havia segurado o cruzamento de Egídio, quando Ricardo Conceição tocou a mão nos braços do camisa 1, que soltou a bola. Sálvio Spínola marcou a falta.

O resto do jogo teve um Vitória no ataque, mas sem organização e afoito, tentando jogadas pelo alto para a dupla Júnior e Schwenck. Elkeson voltou a ser vaiado pela torcida. Aos 44 minutos, o Rubro-negro teve sua melhor chance, com uma cabeçada de Wallace que saiu ao lado do gol de Michel Alves.

Vitória 0 x 0 Ceará

Partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A



Local: Barradão, em Salvador



Vitória - Viáfara; Léo (Eduardo), Wallace, Anderson Martins e Egídio; Vanderson, Ricardo Conceição, Bida (Schwenck) e Ramon; Elkeson e Júnior (Kléber Pereira). Técnico: Ricardo Silva.

Ceará - Michel Alves; Oziel, Anderson, Fabrício (Diego) e Ernandes; Michel (Careca), João Marcos, Camilo e Geraldo; Wellington Amorim (Tony) e Magno Alves. Técnico: Dimas Filgueiras.



Cartões amarelos - Vanderson e Wallace (Vitória); Anderson e Tony (Ceará).

Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho (Fifa-SP).



Público - 9.082 pagantes.

Renda - R$ 96.135,00.



adblock ativo