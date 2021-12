Vitória fica no empate com Bahia de Feira

Vitória e Bahia de Feira empataram por 1 a 1, na tarde deste domingo, 30, no estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana, pela quarta rodada do Campeonato Baiano 2011. Edson abriu o marcador para o Leão, mas João Neto igualou para o tricolor do interior.

Com o resultado obtido fora de casa, o rubro-negro chega aos 7 pontos e mantém a liderança do Grupo 2. Já o Bahia de Feira soma 8 pontos e cai para a segunda colocação do Grupo 1.

O Leão volta a campo no próximo domingo, 6, no estádio Barradão, quando enfrenta o arquirrival Bahia no clássico BaVi.

Jogo - O primeiro tempo começou com o Vitória pressionando o time da casa, mas não conseguia superar o sistema defensivo do adversário. O lado direito rubro-negro foi o ponto forte do time, onde criou suas melhores chances de gols. Já o Bahia de Feira, ficou fechado na defesa e tentava explorar os contra-ataques, mas sem levar perigo ao gol de Viáfara.

Aos 12 min, o Vitória teve a sua melhor oportunidade na partida. Em cobrança de falta de longe, Bida mandou uma bomba e Jair espalmou para fora. A etapa inicial seguiu com boas chances criadas e desperdiçadas dos dois lados.

Depois do intervalo, o Bahia de Feira voltou melhor e conseguiu chegar com perigo na área rubro-negra. Numa delas, aos 14 min, Bruninho cruzou da esquerda e Carlinhos subiu no meio da zaga do Leão para cabecear rente à trave do goleiro Viáfara. Aos 18 min, Viáfara evitou gol certo após cabeçada de Carlinhos.

No entanto, um minutos depois, o jovem atacante Edson abriu o placar para o Leão. Ele recebeu de Adailton, dividiu com o goleiro Jair e colocou no fundo das redes. Após o gol, o Vitória ainda desperdiçou outras chances para ampliar.

O empate do time da casa surgiu aos 36 min. Carlinhos invadiu a área, Alison segurou o atacante e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, aos 37 min, João Neto mandou no canto esquerdo de Viáfara para dar números finais à partida: 1 a 1.

Bahia de Feira 1 x 1 Vitória

Bahia de Feira - Jair; Léo (Éderson), Osmar, Alex Alagoano e Edson; Francisco Júnior (Jacson, depois Chico), Rogério, Diones e Bruninho; Carlinhos e João Neto. Técnico: Arnaldo Lira.

Vitória - Viáfara; Romário, Alison, Léo Fortunato e Eduardo Neto; Uelliton (Esdras), Bida, Júnior Timbó e Felipe (Elkeson); Rildo (Adailton) e Edson. Técnico: Antônio Lopes.

Local: Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana

Árbitro: Jailson Macêdo Freitas.

Assistentes: Raimundo Carneiro de Oliveira e Elicarlos Franco de Oliveira.

adblock ativo