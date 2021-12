Vitória fica na frente do Bahia em novo ranking da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 12, o ranking nacional de clubes de 2016. O Vitória, no novo ranking, manteve a 20ª posição que ocupava no ranking anterior, divulgado no final do ano passado. O Bahia, porém, caiu três posições e agora ocupa a 21ª colocação. O ranking leva em consideração apenas os últimos cinco anos dos clubes.

Outro baiano no ranking, o Vitória da Conquista caiu em relação ao ano passado. Em 2015, o Bode terminou na 82ª posição, enquanto, nesta temporada, ficou na 89ª colocação. Um time baiano, em especial, teve um salto imenso em relação ao ano anterio: o Juazeirense foi de 174º para 94º.

O primeiro colocado do ranking deste ano foi o Grêmio, também campeão da Copa do Brasil. Já no último ano, o 1º lugar ficou com o Corinthians, enquanto que neste ano ficou em 4º. Quem lidera o Nordeste na lista é o Sport, 17º colocado.

Os critérios do ranking podem ser lidos aqui, enquanto que o ranking completo da competição deste ano pode ser encontrado aqui. O ranking de 2015 também está disponível.

