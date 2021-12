Vitória fica entre os dez melhores em nacional de judô

A equipe do Vitória/FSBA de judô ficou na 10ª posição no Grand Prix Nacional Interclubes, realizado neste último final de semana, 16 e 17, em São Paulo. Em 2012, a equipe havia sido a 7ª colocada.

O maior empecilho para superar o resultado de 2012, foi a difícil chave em que o Vitória/FSBA estava na fase de classificação. Os judocas do Leão duelaram com o Pinheiros (SP), campeão da disputa, e o Instituto Reação (RJ), terceiro colocado. O certame teve a participação de 12 clubes e o rubro-negro foi a única equipe do Norte e Nordeste.

Os lutadores que representaram o Vitória/FSBA foram Jorge Fiaes, Fernando Vieira, RodrigoFerreira, Gabriel Mendes, Maicon França, Vinicius Ribeiro, Luis Henrique, Juramilto Costa, Fabrício Rodrigues e Rodrigo Reis.

