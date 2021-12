Vitória faz último jogo em casa antes dos playoffs do NBB

O Vitória terá três partidas antes de começar os playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB) 2017/18, em que o time está garantido como sexta força. Na reta final da fase de classificação, o rubro-negro baiano vai enfrentar nesta terça-feira, 13, o Franca na única partida dos três jogos em seu ginásio em Cajazeiras, onde tem conseguido se impor sobre grandes equipes.

O jogo terá início às 19h30, com entrada mediante a entrega de 1kg de alimento não-perecível. Depois, o time rubro-negro jogará fora de Salvador no dia 25 deste mês, contra o Minas Tênis Clube, e no dia 27, contra o Flamengo, 2º colocado no NBB.

Nesta fase, a campanha do Vitória na temporada 17/18 é parecida com a de 16/17, quando disputou os playoffs depois de ficar em 7º lugar com 44 pontos em 28 jogos.

No momento, o time soma 39 pontos em 25 jogos na 6ª colocação. “Temos jogado melhor dentro do que fora de casa. Isso é importante. O primeiro passo para ser uma grande equipe é ser muito forte jogando dentro de casa”, disse o técnico Régis Marrelli.

A tabela dos playoffs será divulgada assim que acabar a fase de classificação. A TVE vai transmitir, ao vivo, o jogo desta terça. O Leão vem embalado pela vitória na última partida, quando derrotou o Bauru.

