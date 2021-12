Vitória faz festa, mas perde para Flamengo no NBB

A torcida do Vitória fez sua parte. Lotou as arquibancadas e proporcionou uma bela festa no ginásio de Cajazeiras. Contudo, dentro de quadra, o Leão não foi páreo para o melhor basquete do Flamengo, atual tricampeão do NBB. O time baiano lutou muito, mas foi derrotado por 96 a 70, na noite desta quinta-feira, 3.

Com o resultado, o Universo/Vitória tem agora 3 triunfos e 5 derrotas no torneio, e caiu da 9ª para a 11ª colocação na tabela, ainda dentro da zona de classificação aos playoffs, que terá as 12 melhores equipes desta 1ª fase. Já o Flamengo (5 vitórias e 2 derrotas) pulou da 4ª para a 3ª posição.

O próximo compromisso do rubro-negro baiano acontece apenas no dia 11, fora de casa, contra o Rio Claro (SP), clube que está em 13º lugar no NBB e é considerado um adversário direto por uma vaga na etapa final do torneio.

O jogo

Se não viram seu time vencer, ao menos os 2.000 torcedores que trocaram seus ingressos por um quilo de alimentos não perecíveis assistiram a um ótimo jogo. A elástica diferença final no placar não apontou o equilíbrio da qualidade ofensiva das duas equipes. O Flamengo venceu com facilidade porque sua defesa fez a diferença.

Foi nos contra-ataques que o time carioca abriu vantagem em todos os quartos da partida, com destaque para os veteranos e selecionáveis Marquinhos (21 pontos) e Marcelinho (15). A rotação do Flamengo, com um banco mais qualificado que o do Vitória, também fez a diferença, sobretudo nos cinco últimos minutos de cada quarto.

Pelo Leão, o armador Kojo foi o cestinha, com 17 pontos. "Não nos faltou vontade, mas hoje eles ainda têm um time mais experiente que o nosso. Estamos melhorando e vamos chegar aos playoffs", disse o americano (ex-jogador do Flamengo) ao final do jogo.

