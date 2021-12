Vitória fará avaliação interna antes de anunciar mudanças

A partida memorável, que ao mesmo tempo custou ao Vitória/Universo a vaga para as quartas de final do NBB para o Minas, servirá de incentivo para a equipe baiana recomeçar o planejamento visando a temporada 2018/19.

Ainda sob efeito da partida eletrizante, a direção do time baiano prevê mudanças mais adiante. “Agora começa a fase de conversas, avaliações e negociações com os parceiros para a gente viabilizar a união de forças e seguir para o outro ano”, disse Marcelo Falcão, diretor executivo do clube.

Segundo ele, mudanças e planejamento para a próxima temporada vão ter de esperar. “Eu acho que essa definição só deverá acontecer nos próximos dois, três meses, que é o período razoável para que a gente tenha um planejamento específico objetivando 2018/19”, disse.

Não há previsão de o time participar de competições no período em que estiver ausente das quadras. “De imediato nós não temos nenhum torneio a disputar, mas temos o contrato com todos os jogadores. Eles não estão de férias e pretendemos cumprir o contrato até o final de cada um deles”, afirmou Falcão.

A grande maioria dos atletas têm contrato com o clube até maio deste ano. “Até lá a gente tomará as decisões de renovação, rescisão, enfim. Todas as possibilidades serão avaliadas com relação a essa temporada de 2018”, completou Falcão, acrescentando que está incluído a correção dos erros verificados no NBB e montar uma equipe forte e competitiva para 2018/19.

Alterações na equipe são dadas como certa pela direção da equipe baiana. “Como todo o planejamento que não atinge seu êxito pleno, haverão mudanças. Então, isso, tudo, essa avaliação toda faz parte desse processo que se iniciou na quinta-feira noite e que deverá demorar dois, três meses para estar consolidado”, finalizou Marcelo Falcão.

Consultado também, o técnico Régis Marrelli disse que prefere esperar uma avaliação interna e os próximos acontecimentos para se posicionar.

“A gente ainda vai ter reuniões para poder avaliar toda a situação. Não sei nem como ficará a parceria Universo/Vitória”, respondeu.

Duelo histórico

A respeito da partida número 5 pelas oitavas de final dos playoffs do NBB, o técnico fez algumas ponderações separando a parte envolvendo a emoção da partida e do resultado.

“Foi um grande jogo no lado emocional. Nenhuma das duas equipes desistiu. Teve momento em que o jogo estava perdido para nós e fomos lá e recuperamos. Ou que estava ganho para nós e eles foram lá e recuperaram”, analisou.

Mas as falhas não escaparam ao olhar atento do treinador. “Tecnicamente, a gente não foi tão bem. Os jogadores estavam abaixo do rendimento normal. Isso faz parte. O fator emocional pesa muito no último jogo, mas eu acho que ficou a luta”, finalizou.

A partida está sendo considerada uma das melhores do NBB. O placar de 117 a 111 foi o segundo de maior pontuação na história do NBB (228 somados).

Perde apenas para Paulistano x Vila Velha na edição 2012/2013, por 126 a 120 (246 somados).

Os 117 pontos anotados pelo Minas passaram a ser a maior de um time na atual temporada. Perde apenas em duração para Palmeiras x Uberlândia (2012/2013) que teve quatro prorrogações.

adblock ativo