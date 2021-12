Vitória FA se prepara para superliga de futebol americano

A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) apresentou a temporada 2016 da Superliga Nacional. E o Vitória FA fará parte da Conferência Nordeste, compondo o Grupo B com times da Paraíba, Pernambuco e Sergipe. No total, serão 31 equipes de 17 estados. [confira os grupos abaixo]

A Superliga terá início no dia 9 de julho, com jogos entre Cuiabá Arsenal x Corinthians Steamrollers, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). A competição foi inspirada no modelo da NFL (Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos) e será dividida em primeira fase e playoffs.

Na fase inicial serão quatro conferências (Nordeste, Leste, Oeste e Sul), com dois grupos em cada. As equipes jogam entre si dentro de cada conferência. O primeiro colocado de cada grupo garante vaga nos playoffs, assim como os dois mais bem colocados na classificação geral da conferência.

Dezesseis equipes, portanto, avançarão aos playoffs. A final da Superliga Nacional será no dia 17 de dezembro.

