Vitória estreia na temporada 17/18 do NBB nesta quinta-feira

O Vitória/Universo começa nesta quinta-feira, 9, às 19h (horário da Bahia), sua campanha na temporada 2017/18 do Novo Basquete Brasil (NBB). A equipe rubro-negra vai encarar a Liga Sorocabana no Ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba (SP), onde os donos da casa estrearam batendo o Basquete Cearense por 91 a 76, na última terça-feira.

“O grupo está focado e precisa se impor em quadra, pois sabemos da nossa qualidade”, recomendou o pivô do Vitória/Universo Murilo Becker, que espera um duelo difícil na análise da equipe paulista.

Murilo, atleta com passagem pela Seleção Brasileira, disse que o Vitória já vem estudando o adversário, que tem como destaque três norte-americanos, os armadores Kevin Crescenzi e Dontrell Brite, além do ala Anton Cook.

Crescenzi é uma das principais armas da renovada equipe do interior paulista. Rápido nos contra ataques, Crescenzi foi responsável por 24 pontos da Liga Sorocabana e acabou sendo o cestinha da partida contra o Basquete Cearense.

O pivô rubro-negro Becker reconhece a qualidade do rival, mas afirma que o Vitória vai para buscar o triunfo.

“Seria melhor começar jogando perto da nossa torcida, mas queremos chegar longe no campeonato e vamos para vencer o primeiro desafio fora de casa", afirmou Becker.

Problemas Pontuais

Renovada e em busca de ritmo, a equipe rubro-negra leva para Sorocaba alguns problemas pontuais. "Nossa equipe ainda não está totalmente entrosada, pois os norte-americanos chegaram bem depois e não estão cem por cento fisicamente”, explicou o técnico Régis Marrelli, referindo se à dupla Nick Okorie e Matt Shaw.

Marrelli cita também o caso de André Góes, que voltou ao grupo há pouco tempo, mostrando estar bem fisicamente, mas que na parte coletiva de jogo ainda precisa ganhar ritmo. “Todo jogo é importante e difícil. O time precisa de concentração para vencer", afirmou Marrelli.

O treinador garantiu que sua equipe está fechada e que ajustes serão feitos no decorrer dos jogos. “A base está formada, conforme as características do adversário vamos montando o melhor time para começar na quadra", resumiu.

Sábado na TV Aberta

Apesar da partida de desta quinta não ser transmitida e a estreia da equipe baiana em casa estar prevista apenas para o dia 29 deste mês, contra o Botafogo, o torcedor terá antes uma oportunidade de acompanhar o desempenho do Vitória/Universo: a partida deste sábado, 11, fora de casa contra o Mogi, será transmitida pela Band para todo o Brasil a partir das 13h (horário da Bahia).

