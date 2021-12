Vitória estreia na Superliga Nordeste precisando vencer

A temporada 2015 começa hoje com pressão para a equipe do Vitória Futebol Americano. Além de viajar para encarar, às 14h, o Maceió Marechais na estreia da Superliga Nordeste, o Rubro-Negro precisa ganhar para continuar vivo na primeira fase do torneio.

A missão não será fácil: os alagoanos já venceram o primeiro jogo, contra o Aracaju Imortais, e estão a um passo para avançarem de fase. Se o Vitória vencer, pode trazer para casa o jogo da classificação, no dia 10 de maio, quando enfrenta os Imortais.

Presidente da equipe, Luciano Araújo conta que a estreia já tem caráter de decisão. "Para a gente é ganhar ou ganhar. Os Marechais venceram o primeiro jogo e vêm embalados. Já a gente ainda não mediu esforços contra outras equipes neste ano", explica.

Mas a pré-temporada é o menor dos problemas do Vitória. Sem 'casa' definida, os atletas treinam em três locais: o Perônio, campo de várzea do Barradão; um de gramado cedido pela prefeitura de Camaçari; e os campos de barro na Boca do Rio. Além disso, são os jogadores que bancam as viagens e custos com o esporte.

O jogo em Maceió é um exemplo: para cortar gastos, atletas e comissão vão dormir no ônibus que fará o trajeto, em esquema bate-volta.

Para fretar o veículo, a equipe foi criativa: fez uma ação para vender antecipadamente os ingressos para o duelo contra os Imortais, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. As entradas vendidas ajudaram a cobrir parte do valor, que teve desconto da empresa.

Resta metade dos 2 mil ingressos, que estão à venda a R$ 10 no Facebook do Vitória Futebol Americano. O capitão da defesa do time, Cyro Pahim, reclama da pouca torcida. "Não temos mídia. Somos hoje o único time na Bahia e só temos na torcida parentes e amigos", desabafa. Mas confia na vitória: "A gente pode ficar entre os cinco melhores".

Mesmo com todos os desafios, o presidente acredita que o potencial e a qualidade técnica dos jogadores - além da boa vontade - podem garantir a vitória em Maceió. Além de Cyro, também se destacam o quarterback Igor Ribeiro, o guard Saulo Magno (que mede 1,90 m e pesa 170 kg) e o defensive-end Luis Gabriel Araújo 'Hancock'.

Entenda o torneio

A Superliga Nordeste tem duas fases: a primeira é classificatória para os grupos Norte e Sul, que têm uma vaga em aberto, cada um. Só o campeão da primeira fase passa a integrar o grupo e a jogar com os times pré-classificados.

O Vitória está na classificatória do grupo Sul, junto com Maceió Marechais e Aracaju Imortais. Se levar a melhor, vai para o grupo Sul, que conta com Sergipe Bravos, João Pessoa Espectros e Recife Mariners - respectivamente, campeão e vice da temporada passada.

Já o grupo Norte conta com Ceará Caçadores, América Bulls, de Pernambuco, e Ufersa Petroleiros, do Rio Grande do Norte. O Recife Pirates e o cearense Roma Gladiadores disputam a quarta vaga. Os Pirates ganharam o jogo de ida, no dia 12, no Ceará.

