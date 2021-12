Vitória estreia em casa diante do Brasília nesta terça pelo NBB

Após triunfo diante do Pinheiros na primeira rodada do Novo Basquete Brasil (NBB), o Vitória faz a sua estreia em casa diante do Brasília nesta terça-feira, 15. O jogo será realizado no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, às 16h (horário da Bahia). Na abertura da competição, última quinta, 10, o time brasiliense, capitaneado pelo ala-pivô Guilherme Giovannoni, venceu o Caxias por 91 a 82.

Os torcedores interessados em comparecer no confronto desta terça devem levar 1kg de alimento não perecível, que valerá como entrada para o ginásio.

Para este confronto, o técnico Régis Marrelli poderá contar com os três americanos da equipe: Kenny Dawkins, que participou da última partida, Chris Hayes e Keyron Sheard, que não jogaram por conta de problemas na documentação.

Vitória é um dos cinco times da competição que ainda têm 100% de aproveitamento. O time Rubro-Negro ocupa a 8ª colocação do NBB.

