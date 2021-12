Vitória estreia em 2021 com empate e segue ameaçado

Quais teriam sido os votos de Ano Novo dos rubro-negros? Certamente, a esperança é, ao menos, de um alívio, de uma esperada redenção. Mas ela continua muito longe de chegar. O time começou neste domingo, 3, sua trajetória em 2021, pela 32ª rodada da Série B, e não surtiu efeito positivo o retorno de Rodrigo Chagas, agora como técnico efetivo, tampouco a estreia do novo uniforme com marca própria, a ‘Nêgo’. Persistiu o velho sofrimento com o empate em casa diante do Operário-PR, por 1 a 1, numa atuação que lembrou muito mais o Vitória dos outros técnicos do que aquele da época de Rodrigo como interino, com 58% de aproveitamento.

O resultado até aumentou a distância para a zona de rebaixamento, de um para dois pontos. No entanto, o Leão pode cair da 15ª para a 16ª posição hoje, se o Náutico vencer o Confiança fora de casa. Após a ‘intertemporada’ de quase duas semanas, Rodrigo volta a ter tempo para a trabalhar a equipe agora. A próxima partida é só no sábado, em Minas, frente ao líder, América.

Impressão falsa

Os primeiros instantes de bola rolando no Barradão em 2021 deram a falsa impressão de que os rubro-negros poderiam viver um ano, no mínimo, mais tranquilo. Logo na primeira chance que o Vitória teve, numa cobrança de falta nas proximidades da área, Vico abriu o placar com uma batida perfeita. Era a estrela de Rodrigo Chagas brilhando. O gol saiu aos três minutos e, logo depois, aos cinco, Léo Ceará também teve oportunidade, mas bateu por cima.

Só que não demorou para vir o aviso de que a tensão vai imperar nesta reta final de Série B. Também na chance inaugural que apareceu, o Operário chegou ao empate. Aos sete minutos, Marcelo cruzou em cobrança de falta da intermediária e Ricardo Bueno ganhou de João Victor pelo alto para cabecear para a rede.

O Vitória até tentou manter o ritmo apesar do golpe do gol sofrido, tanto que levou algum perigo em duas chegadas subsequentes, aos 11 e aos 13 minutos: Thiago Lopes e Vico chutaram mal da entrada da área. Porém, o time não conseguia fazer objetiva a sua grande posse de bola, que chegou a beirar os 70% em meados da primeira etapa.

A lenta troca de passes de Leão o impedia de criar situações de gol quando a bola se aproximava da área do Operário. Assim, só houve mais uma iniciativa digna de registro. Aos 22 minutos, Thiago Lopes recebeu de Fernando Neto e chutou com desvio. Passou perto.

Do outro lado, os paranaenses também não assustavam. Só aos 35 avançaram de maneira mais aguda em contra-ataque puxado por Rafael Oller. O cruzamento saiu venenoso, mas Douglas Coutinho não alcançou a bola.

Apesar da necessidade de melhora para buscar um triunfo essencial, o Vitória não evoluiu no segundo tempo, e tudo ficou na mesma. O time tentava se fazer superior, sem sucesso, e pouco incomodava a meta do seu ex, Martín Rodríguez. Ele até teve que trabalhar ao espalmar um chutaço em cobrança de falta de Léo Ceará, aos seis minutos, mas Douglas Coutinho, do Operário, levou mais perigo aos 10. A finalização de muito longe acertou o travessão.

Como se não bastasse a atuação ruim, Rodrigo também demorou a alterar o time. Só aos 22 trocou o volante Matheus Frizzo pelo atacante Ewandro. Depois, aos 34, entraram o meio-campista Lucas Cândido e o meia Marcelinho. Mas o Vitória ficou ainda pior, e pouco aconteceu até o apito final, que manteve a luz de alerta acesa em nível máximo no Barradão. A hora de o Rubro-Negro acordar já passou há muito tempo.

VITÓRIA

César

Jonathan Bocão

João Victor

Wallace

Rafael Carioca

Guilherme Rend (Samuel)

Matheus Frizzo (Ewandro)

Fernando Neto (Lucas Cândido)

Thiago Lopes

Vico (Marcelinho)

Léo Ceará

T: Rodrigo Chagas

OPERÁRIO-PR

Martín Rodríguez

Alex Silva (Fábio Alemão)

Rafael Bonfim

Ricardo Silva

Reniê

Jiménez (L. Vilela)

Marcelo

(Pedro Ken)

Tomas Bastos (Rafael Chorão)

Douglas Coutinho (Maranhão)

Ricardo Bueno

Rafael Oller

T: Matheus Costa

Gols: Vico, aos 3, e Ricardo Bueno, aos 7 minutos do 1º tempo

LOCAL: Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA)

ÁRBITRO: Antônio Dib Moraes Sousa ASSISTENTES: Rogério de Oliveira Braga e Mauro Cezar Evangelista (trio do Piauí) CARTÕES AMARELOS: Guilherme Rend (Vitória); Jiménez, Martín Rodríguez e Ricardo Silva (Operário-PR)

