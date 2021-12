Vitória esboça reação, mas perde o clássico nordestino no NBB

Em um jogo emocionante, o Universo/Vitória foi derrotado por 78 a 77 pelo Basquete Cearense na noite desta quarta-feira, 31, e interrompeu uma sequência de dois triunfos seguidos no Novo Basquete Brasil (NBB). A derrota ainda fez o Leão cair uma posição (de 7ª para 8º), mas deixa o time ainda dentro da zona de classificação.

Apesar de mais uma grande partida do norte-americano Nick Okorie com 15 pontos, acompanhado de André, com 14 pontos e 8 assistências, eles não conseguiram impedir a noite inspirada de Paulinho, do Basquete Cearense, com 20 pontos e Davi, que deu 12 assistências.

Em busca da recuperação, o Universo/Vitória vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, na próxima rodada. A partida acontece na próxima terça-feira, 6, às 19hs (horário da Bahia).

O jogo

A partida foi equilibrada durante o primeiro quarto, com leve vantagem para o time da casa. O resultado dos primeiros 10 minutos traduziram bem: 22 a 18, somente quatro pontos de diferença.

Mas no segundo quarto o Leão se perdeu na partida, o Basquete Cearense aproveitou o mau momento Rubro-Negro e conseguiu abrir mais dez pontos de vantagem para o intervalo: 23 a 13.

A reação começou após a parada. Correndo atrás do placar (45 a 31), o Universo/Vitória voltou com tudo e reduziu a vantagem, ao vencer o terceiro quarto por 25 a 14. Com atuação inspirada de André e Okorie, a diferença de 14 pontos caiu para três pontos e deixou a partida em 59 a 56.

Em ritmo intenso, o Leão alcançou o adversário logo no início do último quarto. O jogo se manteve equilibrado, até que faltando 3 segundos para terminar, o pivô Murilo sofreu uma falta e teve a chance de dar o triunfo ao Leão, mas errou os dois últimos arremessos. Ao final, o placar final ficou com a diferença de um ponto.

*Sob supervisão da editora Paula Pitta

