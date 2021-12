Vitória enfrenta Pinheiros pelo NBB nesta sexta

Depois e vencer o Caxias por 76 a 72, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 23, o time de basquete do Vitória enfrenta nesta sexta, 25, o Pinheiros em São Paulo às 11h. O quinteto deve ter o armador Kojo Mensah, o ala-armador Jason Smith, o ala Edu, o ala-pivô Alvaro Calvo e o pivô Renan.

Para garantir classificação direta aos playoffs, o Leão precisa de um triunfo nas últimas duas rodadas. Além do Pinheiros, o time baiano visita o Basquete Cearense, na próxima terça, 29, às 20h.

