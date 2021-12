Vitória enfrenta Paulistano na abertura das semifinais do NBB

Além do treinamento em quadra, o técnico Régis Marrelli usa as redes sociais como aliada para colocar os jogadores do Vitória/Universo em sintonia, enquanto marca as jogadas do Paulistano, adversário das semifinais do Novo Basquete Brasil (NBB). Quando o rubro-negro entrar em quadra nesta terça-feira, 9, às 19h30, no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, já terá noção prévia de como joga o adversário.

Graças à tecnologia, o próprio Marrelli editou nesta segunda, 8, vídeos individuais de cada jogador adversário e enviou cópias, pelo WhatsApp, ao grupo mantido no aplicativo. “Há um programa que todos os times do NBB tem, contratado pela Liga. Você pega os lances, como cada atleta joga, em que ele mais acerta e erra. A partir daí faço o vídeo e envio para eles”, explica Marrelli.

“Eu escrevo, por exemplo, se o cara gosta de cortar mais para a esquerda, se tem bom chute de 3 pontos, se joga de costas... E, sem dúvida, a essa altura, o Paulistano está fazendo a mesma coisa com o nosso time”, completou Marrelli.

Com pouco tempo entre a histórica classificação para as semifinais do NBB e partida desta terça, o técnico trocou o treinamento da tarde pela exibição de vídeos da série do Paulistano contra o Franca, para ajudar sua equipe. De acordo com sua análise, o desafio será enfrentar uma equipe de muita defesa e com atletas de potencial para jogar na NBA, a Liga de Basquete dos EUA.

Telão para o jogo

A luta do Leão para continuar fazendo história na temporada 2016/17 do NBB conta também com a torcida. O clube anuncia mais uma vez portões abertos e a possibilidade de colocar telão do lado de fora, caso o ginásio fique lotado.

Embora torça para a euforia da torcida empurrar o time para o triunfo contra o Paulistano, no bate-papo com seus jogadores Marrelli tratou de ‘vaciná-los contra empolgação “fora de contexto”. “Vamos ter que jogar muito mais basquete. Eles terminaram em 6º e nós em 7º, então são favoritos. O Paulistano também tem o mando de quadra, tem um jogo a mais lá”, alertou.

Arthur lembrou também o pouco tempo que houve para treinar e que isso pode pesar. “Gostaríamos de ter uma folga maior entre as séries, mas ambas as equipes estão na mesma situação. Quem tirar proveito melhor passará para a próxima fase”, ponderou.

Principal destaque do Vitória, o norte-americano Kenny Dawkins promete superação. ”Estamos bem fisicamente. Eles são mais jovens e favoritos, mas vamos com vontade de ganhar”, declarou.

