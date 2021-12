Vitória enfrenta o líder Paulistano pelo NBB neste sábado

A equipe do Vitória terá um difícil adversário neste sábado, 17, no Ginásio de Cajazeiras, às 19h, quando enfrenta o Paulistano, atual líder da atual temporada do Novo Basquete Brasil (NBB).

A equipe paulista vem de uma incrível sequência de 17 triunfos no campeonato e conta com a boa fase do ala Johnatan, que fez oito cestas de três pontos no último jogo da equipe.

Do lado do time baiano, os comandados do técnico Régis Marrelli apostam no retrospecto favorável do Vitória atuando em Salvador para derrubar a invencibilidade do Paulistano: são nove triunfos e apenas uma derrota em Cajazeiras, justamente para o líder à época da competição, o Flamengo.

Os baianos estão no sétimo lugar na liga nacional, com 31 pontos, dez atrás do rival da partida.

