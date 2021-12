Vitória enfrenta a Liga Sorocabana visando manter boa fase

O Vitória vai enfrentar a Liga Sorocabana, nesta quarta-feira, 11, às 20h (horário da Bahia), no ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela 14ª rodada do Novo Basquete Brasil (NBB).

O triunfo no clássico nordestino diante do basquete Cearense, no último sábado, 7, fora de casa, levou o Leão da 4ª para a 3ª colocação da competição.

O time da Liga Sorocabana chega para o confronto com uma campanha de 4 triunfos e 8 derrotas, na 12ª posição do NBB, com aproveitamento de 33,3%, terceiro mais baixo da liga.

Por outro lado, a equipe de Régis Marelli entra em quadra empolgado após voltar para o terceiro lugar, com 7 vitórias e 4 derrotas.

