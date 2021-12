Vitória encerra parceria com Universo e basquete fica fora da NBB

O Vitória anunciou de forma oficial o fim da parceria do time de basquete com a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), nesta sexta-feira, 10. Sendo assim, a equipe Rubro-Negra, que atuou nas últimas três temporadas na Liga NBB, maior torneio da modalidade no Brasil, não existirá mais.

Segundo o clube, “a franquia preferiu seguir para Brasília para um novo projeto". Com o fim do contrato, o Vitória seguirá com um time masculino de basquete e participará do Campeonato Baiano neste segundo semestre (confira íntegra da nota abaixo).

Além disso, o Leão comunicou que pretende ingressar na Liga Ouro, em 2019, com a própria marca. O clube irá fazer uma entrevista coletiva na próxima semana para divulgar o novo projeto.

