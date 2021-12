Vitória encara o Vasco em Cajazeiras pelo NBB

Após ganhar do Botafogo na semana passada, o Vitória/Universo agora enfrenta o Vasco, nesta quinta-feira, 6, às 20h (horário da Bahia), no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela 4ª rodada do NBB. A partida será transmitida pelo canal SporTV.

O Leão entra em quadra para mudar o recente retrospecto. A equipe vem em campanha negativa, com duas derrotas (ambas fora de casa) e apenas um triunfo. Está em 11º na classificação.

O Vasco, do seu lado, faz campanha ainda mais modesta, e está em 14º, na penúltima colocação da tabela.

