Vitória encara Franca em busca de manter boa sequência no NBB

Após emplacar uma sequência de três triunfos seguidos, o Universo/Vitória tem uma parada dura pela frente no Novo Basquete Brasil (NBB). O próximo duelo é com a tradicional equipe do Franca, que também vem em boa fase – quatro vitórias consecutivas.

A partida acontece na tarde deste sábado, 6, às 13h (da Bahia), no ginásio Pedrocão, em Franca. O Rubro-Negro ocupa a sétima posição, na zona de classificação para os playoffs. Os paulistas estão em quinto.

Estreia de peso

Para a partida com o Vitória, a equipe de Franca terá o reforço do ala Leandrinho, principal contratação do NBB na temporada 2017/2018.

Campeão da NBA com o Golden State Warriors, ele fará sua estreia pelo Franca, após passar por um período de recuperação física.

