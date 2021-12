Vitória encara Atlético-Go fora de casa nesta quarta-feira

O semblante antes de alegria e êxtase pela conquista do tetracampeonato baiano ganhou ares de preocupação. Para compreender é fácil. O Anjo Loiro, como pediu para ser chamado o atacante Júnior, não balança as redes adversárias desde o triunfo rubro-negro por 1 a 0 no primeiro Ba-Vi da final estadual, no dia 25 de abril.

Desde então, ainda viveu um verdadeiro inferno astral na vida particular. Após ser acusado de falsificação de documentos, chegou a passar uma noite na prisão da Polinter. Apesar da urucubaca, alcunha dada pelo mesmo à fase ruim, ele garante: não está nem um pouco abatido.

Ao contrário, ele mantém a esperança e chega, até mesmo, a prometer um triunfo sobre o Atlético-GO, nesta quarta, 12, às 21h50, no Serra Dourada, em Goiânia, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Acompanhe a partida em tempo real aqui no portal A TARDE ON LINE.

A tarefa, porém, não será nada fácil. Isto porque, em casa, o Atlético tem um retrospecto bem positivo este ano. Em 15 jogos, 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Coube ao Anapolina ser o autor da façanha, em duelo disputado ainda na primeira fase do Goiano, no dia 4 de abril. O aproveitamento como mandante do time do experiente Geninho é de 80 % dos pontos disputados.

ATLÉTICO-GO x VITÓRIA

Atlético-GO - Ayrton; Welton Felipe, Jairo e Tiago Feltri; Agenor, Pituca, Ramalho e Robston; Rodrigo Tiuí e Juninho. Técnico: Geninho.

Vitória - Viáfara; Wallace, Vilson, Reniê e Maurim; Vanderson, Uelliton, Bida e Kleiton Domingues (Marconi); Júnior e Elkeson. Técnico: Ricardo Silva.

Local: Estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 21h50.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (Fifa/PR).

Assistentes: Altemir Hausmann (Fifa-RS) e Gilson Bento Coutinho (PR).

