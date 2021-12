Vitória empata sem gols com o Botafogo-PB e está fora da Copa do Brasil

Mesmo com o apoio de sua torcida, o Vitória não garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil 2011. Isso porque o Rubro-negro empatou em 0 a 0 com o Botafogo-PB nesta quinta-feira, 24, no Barradão, e não conseguiu reverter o resultado do primeiro jogo, quando perdeu para o adversário por 3 a 1, na Paraíba.

Vice-campeão da competição em 2010 ao perder a decisão para o Santos, o Vitória precisa aceitar o resultado desta quinta-feira para encarar as competições restantes desta temporada, onde busca o pentacampeonato estadual e o retorno à elite do futebol brasileiro.

Já o Botafogo-PB, que conseguiu passar de fase na Copa do Brasil pela primeira vez, vai enfrentar o Caxias, que venceu o Ceilândia por 5 a 0 fora de casa e garantiu classificação sem a necessidade de disputar o jogo de volta.

O jogo ¿ O primeiro tempo foi disputado com muita velocidade. Pricipalmente por parte do Vitória, que foi para o ataque para buscar o primeiro gol. Logo aos 10 minutos, a pressão rubro-negra quase deu resultado, mas Neto Baiano finalizou para fora após receber ótimo passe de Rildo.

Porém, o Vitória não conseguiu superar o setor defensivo do Botafogo e deu espaço para os contra-ataques do adversário no fim da primeira etapa. Aos 42 minutos, Chapinha fez bela jogada pela esquerda e tocou para André. O meia cruzou para a área, mas o lateral-direito Parral desperdiçou a chance e chutou para fora.

No segundo tempo, o Vitória foi com tudo para o ataque e quase marcou com Geovanni, aos 10 minutos. O meia driblou dois jogadores do Botafogo e bateu para o gol, mas a estrela de Genivaldo começou a brilhar e o goleiro fez boa defesa.

Após muita pressão, Edson entrou no lugar de Bida e quase deu passe para o gol rubro-negro. Aos 21, o atacante cruzou para Rildo, que chutou forte para o gol. O problema é que Genivaldo apareceu novamente para realizar outra grande defesa.

Aos 27, o meia Geovanni deu bela assitência para Edson. O atacante finalizou de cabeça, mas o camisa 1 do Botafogo-PB estava bem posicionado e fez seu nome no Barradão ao evitar mais um gol do Leão.

O Vitória ainda tentou em outras investidas. Antônio Lopes colocou Pedrão no lugar de Geovanni e substituiu Rildo por Júnior Timbó, mas o bloqueio adversário cansou os jogadores rubro-negros e o jogo ficou mesmo no empate sem gols.



Vitória 0x0 Botafogo-PB

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Árbitro: Marcos André Gomes da Pena (ES)

Assistentes: Renison Nunes Freire (SE) e Rubens dos Santos Filho (SE).

Cartões amarelos: Rildo e Uelliton (Vitória); Rogerinho, Genivaldo e Alysson (Botafogo-PB).

Público: 10.172 torcedores.

Renda: R$ 103.420,00.

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Alison, Léo Fortunato e Léo; Uelliton, Bida (Edson), Geovanni (Pedrão) e Elkeson; Rildo (Júnior Timbó) e Neto Baiano. Técnico: Antônio Lopes.

Botafogo-PB: Genivaldo; Parral (Daniel), Henrique, Mamborê e Rogerinho; Charles Wagner, Alysson, Célio e André (Daniel); Chapinha (Auremir) e Paulinho Macaíba. Técnico: Paulo Morone.

