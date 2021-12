Vitória empata sem gols com Inter no Barradão

O Vitória teve boas chances de abrir o placar, foi pressionado pelo Internacional em vários instantes, mas o jogo entre as duas equipes, nesta quarta-feira, 1º, no Barradão, terminou mesmo em 0 a 0. O time visitante atuou melhor na primeira etapa, e o rubro-negro respondeu com um forte rendimento nos 45 minutos finais.

O Leão volta a jogar no próximo domingo, 5, às 18h30, contra o Atlético Goianiense, em Goiânia. Com os resultados dos jogos desta quarta, 1, o Vitória ocupa o 13º lugar, com 22 pontos, mas pode perder mais uma posição até o final da rodada, caso o São Paulo vença a partida que joga nesta quinta, 2, contra o Atlético-Go, no Morumbi.

O jogo – O Vitória deu mostras de que começaria forte, mantendo a posse de bola, mas, em seguidas panes da defesa, ofereceu quatro chances claras de gol ao Internacional em apenas quatro minutos. Em duas delas, com Tinga e Leandro Damião, Anderson Martins falhou feio. As outras duas oportunidades vieram com Índio, ao pegar rebote da defesa e chutar para fora e novamente com Tinga, que obrigou Viáfara a fazer uma excelente defesa.

A pressão repentina do Inter pareceu deixar o rubro-negro assustado, já que o time da casa não conseguiu levar perigo nenhuma vez ao gol de Renan, que se destacava nas saídas de gol.

No segundo tempo, como se respondesse ao ímpeto inicial do Inter, o Leão conseguiu três chances no início. Conforme aconteceu com Tinga nos minutos iniciais do primeiro tempo, duas delas foram com Júnior — a primeira aos 6 minutos e a segunda aos 9. Nesta última, o camisa 9 cabeceou uma bola que passou raspando a trave de Renan. Entre as duas oportunidades, houve uma com Henrique, que chutou forte para defesa de Renan.

O treinador Toninho Cecílio colocou a equipe no ataque ao substituir Egídio por Kléber Pereira. A mudança deixou o jogo mais franco, e o Inter aproveitou: Andrezinho bateu no canto e Viáfara salvou aos 33.

Aos 41, o Colorado teve a derradeira chance de marcar, quando Marquinhos e Leandro Damião fizeram tabela. O centroavante ficou de cara com o goleiro do Leão, mas não teve calma e chutou forte de longe, facilitando as coisas para o colombiano.

Vitória 0 x 0 Internacional

Partida válida pela 18ª rodada da Série A de 2010

Local: Barradão, em Salvador

Vitória: Viáfara; Eduardo, Wallace, Anderson Martins e Egídio (Kléber Pereira); Vanderson, Ricardo Conceição, Bida e Elkeson (Renan Oliveira); Henrique (Adaílton) e Júnior. Técnico: Toninho Cecílio.

Internacional: Renan; Nei, Índio, Sorondo e Kleber; Wilson Matias (Derley), Glaydson, Tinga (Marquinhos) e Giuliano (Andrezinho); Rafael Sobis e Leandro Damião. Técnico: Celso Roth

Cartões amarelos: Bida, Eduardo, Vanderson e Wallace (Vitória); Sorondo, Wilson Matias (Inter).

Árbitro: Cleber Welington Abade (SP)

Assistentes: João Bourgalber Nobre Chaves (SP) e Herman Brumel Vani (SP)

