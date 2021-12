Vitória empata fora de casa com Guarani e se complica na tabela da Série A

Em um jogo de pouca qualidade, Vitória e Guarani empataram por 1 a 1, em partida disputada na tarde deste domingo, 14, no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.



Com o resultado, os dois times se complicam na luta para fugir da zona de rebaixamento para a segunda divisão. O Vitória chega aos 39 pontos e fica em uma perigosa posição, ocupando o 16º lugar, apenas um posto acima da zona do rebaixamento. Já o Guarani está no 18º lugar, dentro do Z-4, com 37 pontos.

