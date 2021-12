Vitória empata em casa com o Palmeiras e é vaiado pela torcida

O Vitória fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras, na noite desta quarta, 8, no Barradão, mas acabou cedendo o empate e foi vaiado pela maioria dos 6.543 pagantes presentes ao estádio em Salvador.



Elkeson marcou para o Vitória, aos 9 minutos do 1º tempo, após boa tabela com Júnior. O empate do Palmeiras saiu aos 26 minutos do 2º tempo, quando Tadeu aproveitou um rebote cedido pelo goleiro Viáfara.



Com o empate em casa, o Vitória chega ao quinto jogo consecutivo sem conquistar um triunfo e permanece na 15ª posição, com 23 pontos. Já o Palmeiras chega aos 25 pontos, e fica na 13ª posição.

O jogo – O Vitória começou melhor no jogo, e logo nos primeiros minutos, teve duas boas chances, com Eduardo, aos 3, em um belo chute de primeira, e com Wallace, aos 4, em uma perigosa cabeçada após escanteio cobrado por Ramon.

O gol acabou saindo logo após, aos 9 minutos. Júnior deu um belo passe para Elkeson, que bateu forte e rasteiro da entrada da área, sem chance para o goleiro Deola.

Após marcar, o Vitória continuou com o domínio da primeira etapa, mas só chegou com perigo ao gol de Deola em poucas oportunidades, como aos 29 minutos, com um chute de Evandro que passou muito perto do gol de Deola.

No intervalo, o técnico Luis Felipe Scolari resolveu partir para o ataque, com as entradas dos atacantes Valdívia e Tadeu, no lugar do volante Pierre e do atacante Luan.

A entrada do atacante chileno no segundo tempo, ao lado de Tadeu, mudou a cara do jogo a favor do Palmeiras.

Com o Palmeiras mais no ataque, o Vitória teve chances de definir o jogo, principalmente aos 11 minutos, quando Elkeson acertou a trave do goleiro Deola, após vacilo do zagueiro Maurício.

Na tentativa de evitar o maior poder ofensivo do Palmeiras, o técnico Toninho Cecílio tirou o meio-campo Bida para colocar o zagueiro Reniê.

A substituição acabou trazendo o Palmeiras ainda mais para cima da defesa do Vitória e o gol de empate saiu aos 26 minutos. Edinho arriscou de fora da área e Viáfara deu rebote. Na sobra, Tadeu marcou o gol.

Nos minutos finais, o técnico Toninho Cecílio desfez a mudança tática anterior, tirando o zagueiro Wallace e colocando o atacante Kléber Pereira. Com isso, o rubro-negro baiano pressionou o Palmeiras, mas sua melhor chance acabou sendo uma cobrança de falta de Ramon, que acabou defendida por Deola.

Ao fim do jogo, acumulando sua quinta partida consecutiva sem conquistar um triunfo, o time e o técnico Toninho Cecílio acabaram vaiados pela torcida, que saiu gritando o treinador de “burro”.

O próximo jogo do Vitória é fora de casa no sábado, 11, contra o Flamengo, às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda. Já o Palmeiras enfrenta o Vasco no domingo, 12, no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

A 20ª rodada da Série A ainda terá mais três jogos nesta quinta, 9, todos começando às 21h: Santos x Botafogo, no Pacaembu, em São Paulo; Vasco x Atlético-MG, em São Januário, no Rio de Janeiro; e Grêmio Prudente x Avaí, no estádio Eduardo José Farah, em Presidente Prudente.



Vitória 1 x 1 Palmeiras



Vitória: Viáfara; Ricardo Conceição, Wallace (Kléber Pereira), Anderson Martins e Eduardo; Vanderson, Bida (Reniê), Evandro (Thiago Humberto) e Ramon; Elkeson e Júnior. Técnico: Toninho Cecílio.



Palmeiras: Deola; Márcio Araújo, Danilo, Maurício Ramos e Rivaldo(Vitor); Edinho, Pierre (Tadeu), Marcos Assunção e Tinga; Luan (Valdívia) e Kléber. Técnico: Luis Felipe Scolari.



Gols: Elkeson (Vitória), aos 9 min do 1º tempo, e Tadeu (Palmeiras), aos 26 min do 2º tempo.

Cartões amarelos: Ramon, Viáfara e Wallace (Vitória); Marcos Assunção, Deola e Pierre (Palmeiras).

Público: 6.543 pagantes

Renda: R$ 88.060,00.

Data: 08/09/2010

Estádio: Barradão, em Salvador.

Árbitro: Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa-RJ).

Assistentes: Marcelo Braz Mariano e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ).





