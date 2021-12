Vitória empata com PSV Eindhoven em amistoso comemorativo

O amistoso internacional entre o Vitória e o time holandês PSV Eindhoven terminou com empate de 1x1 no Estádio Manoel Barradas (Barradão), neste domingo, 9, em Salvador. A partida foi realizada em comemoração à conquista do tetracampeonato baiano e aos 111 anos de fundação do clube rubro-negro, além de marcar a estreia do meia-atacante Lenilson e do lateral-esquerdo Maurim, recém-contratados da equipe.

Apesar do clima favorável ao Vitória, o PSV Eindhoven saiu na frente, com gol do lateral direito Jan Kromkamp. Formado apenas por juniores, alguns profissionais reservas e por aqueles que não viajaram com a equipe, o time rubro-negro só conseguiu o empate no final do segundo tempo, com gol de Marcone.

A partida teve público de 2.079 pagantes e renda estimada em R$26.415.

Viagens – Depois de quase uma semana fora da cidade em jogos pela Copa Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, os atletas do Vitória chegaram em Salvador por volta das 13 horas e seguiram direto para o Barradão. Muitos assistiram ao amistoso acompanhados por suas famílias, mas a maioria participou apenas da cerimônia de entrega das faixas de campeão baiano.

Durante a passagem pelo Brasil, o PSV Eindhoven jogou ainda contra o Ceará, na última quinta-feira, 29, com resultado também de 1x1.

*Com informações de Luiz Teles, do A TARDE.

