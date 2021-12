Vitória empata com o Inter e precisa de triunfo em casa para não cair à Série B

Em partida complicada, o Vitória empatou em 1 a 1 com o Internacional neste domingo, 28, no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Brasileirão, e depende apenas de um triunfo contra o Atlético-GO na última rodada para não cair à Série B. O atacante Adailton marcou o gol do rubro-negro e Rafael Sobis empatou para a equipe gaúcha.

Com o resultado, o Leão chegou aos 41 pontos, mas permanece em 17º lugar, na zona de rebaixamento, pois o Atlético-GO empatou com o São Paulo e também atingiu o mesmo número de pontos, superando o time baiano na quantidade de triunfos (11 a 9).



Avaí, Atlético-MG e o Flamengo, que perdeu para o Cruzeiro, estão livres da degola. Quem não teve a mesma sorte foi o Guarani, rebaixado após a derrota para o Grêmio. Além do time paulista, Prudente e Goiás também estão na Série B de 2011.

A última vaga do Z4 será decidida no próximo domingo, 5, quando o rubro-negro enfrenta o Atlético-GO no Barradão e precisa vencer a partida para rebaixar a equipe goiana e se livrar da queda.

O jogo – O Internacional teve uma maior posse de bola durante todo o primeiro tempo, mas não conseguiu criar jogadas perigosas de ataque. O Vitória jogou bem na defesa e soube equilibrar a partida.

Com isso, o Inter não achou espaços para atacar em velocidade e tentou pressionar com jogadas aéreas. Em escanteio cobrado por D'Alessandro ainda no início do jogo, o zagueiro Índio desviou de cabeça para o gol, mas Viáfara estava bem colocado para efetuar a defesa.

O único lance perigoso de ataque do Colorado na primeira etapa só aconteceu aos 40 minutos, quando o atacante Alecsandro chutou forte de fora da área e exigiu uma bela defesa de Viáfara, que espalmou para escanteio.

No intervalo, o técnico Antônio Lopes colocou o volante Fernando no lugar de Elkeson e o Vitória voltou melhor para a segunda etapa. Logo aos cinco minutos, o atacante Adailton recebeu livre no lado esquerdo da área e chutou de bico, no ângulo direito de Renan para marcar um belo gol.

Após o gol do Leão, o técnico Celso Roth colocou Andrezinho e Giuliano nos lugares de Tinga e D'Alessandro, respectivamente, para deixar a equipe gaúcha mais ofensiva. Aos 16, as alterações deram resultado e o Inter empatou a partida com Rafael Sobis. O atacante recebeu bola do lado esquerdo da área e chutou forte para marcar um belo gol.

A equipe colorada foi com tudo para o ataque e pressionou o rubro-negro. No último lance do jogo, Rafael Sobis chutou cruzado da direita e o volante Vanderson, que entrou no lugar de Bida, afastou o perigo na pequena área para garantir o empate.

Internacional 1x1 Vitória



Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 28/11/2010

Árbitros: Rogério Lima da Rocha (SE)

Assistentes: Ailton Farias da Silva (SE) e Ivaney Alves de Lima (SE)

Gols: Rafael Sobis (aos 16 min do 2º tempo) para o Inter; Adailton (aos 5 min da 2ª etapa) para o Vitória.

Cartões amarelos: Nei e Rafael Sobis (Internacional); Neto Coruja (Vitória).

Internacional: Renan; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Wilson Mathias, Guiñazu, Tinga (Andrezinho) e D'Alessandro (Giuliano); Rafael Sobis e Alecsandro (Leandro Damião). Técnico: Celso Roth.

Vitória: Viáfara; Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Anderson Martins e Egídio; Neto Coruja, Uelliton, Bida (Vanderson) e Elkeson (Fernando); Adailton e Junior (Jacson). Técnico: Antônio Lopes.

adblock ativo