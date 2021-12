Vitória empata com Guarani e sai sob vaias da torcida

O Vitória até saiu na frente no placar, com um belo gol de Júnior aos 11 do primeiro tempo, mas recuou na segunda etapa e sofreu um empate que freou a reação rubro-negra na Série A do Brasileirão. Ao fim da partida, realizada nesta quarta-feira, 26, no Barradão, o torcedor do Leão vaiou muito a equipe — em especial o meia-atacante Elkeson — pelo 1 a 1 em casa.

Agora, a equipe comandada por Toninho Cecílio fica na 11ª posição, com 21 pontos, à frente do Atlético Paranaense e logo atrás do Flamengo, que empatou em casa com o Atlético Mineiro.

O Leão volta a jogar no próximo domingo, 29, contra o Corinthians, às 16h, no Pacaembu. A hipótese é remota, mas existe: Ronaldo pode voltar ao alvinegro.

A partida – O início morno do jogo foi interrompido por uma grande jogada individual: Júnior mostrou por que reconquistou a titularidade absoluta na frente e, num giro certeiro, deixou Aílson para trás e abriu o placar aos 11 minutos. O primeiro gol despertou o rubro-negro, que voltou a levar perigo aos 25, com cobrança forte de falta de Bida para grande defesa de Emerson.

No fim da primeira etapa, o Guarani reagiu e por pouco não empatou o jogo. Aos 42, Ricardo Xavier recebeu bom passe de Baiano e ficou de frente para Viáfara, que fechou bem o ângulo, evitando a igualdade no placar. No rebote, quase Egídio entrega o gol.

Dois minutos depois, Rodrigo Heffner acertou cruzamento na cabeça de Baiano. Faltou cacoete, porém, ao ex-lateral-direito, que, desajeitado, tocou de cabeça para fora.

O Vitória voltou para a segunda etapa com Evandro no lugar de Henrique, substituição que visava deixar Elkeson mais próximo de Júnior. O equilíbrio dos primeiros instantes foi quebrado por Elkeson, em boa cabeçada para defesa de Emerson.

Passada a barreira de 15 minutos, entretanto, o Guarani reagiu e passou a chegar com perigo. Não fosse a presença de Renato, que tirou em cima da linha bola cabeceada por Aílson, o empate sairia cedo.

Aos 29, o Vitória sofreu com um pênalti controverso. Rômulo, que acabara de entrar, chutou e a bola tocou na mão de Reniê. A pouca distância entre os dois jogadores e a força do arremate permitiu dúvidas sobre a intenção ou não no toque do zagueiro. O árbitro, porém, não hesitou. Além de marcar a penalidade, expulsou o zagueiro rubro-negro. Rômulo bateu no meio do gol e igualou o placar.

Nos últimos minutos, cada time teve uma grande chance. A expulsão de Fabão, que equilibrou o número de jogadores das duas equipes, veio tardia para o rubro-negro. Segundos após o zagueiro revelado no Bahia deixar o campo, Gutemberg de Paula Fonseca apitou o encerramento do jogo.

Vitória 1 x 1 Guarani

Partida válida pela 16ª rodada da Série A

Vitória: Viáfara; Eduardo, Wallace, Reniê e Egídio; Vanderson, Bida, Renato (Fernando) e Elkeson; Henrique (Evandro) e Júnior (Kléber Pereira). Técnico: Toninho Cecílio.

Guarani: Emerson, Rodrigo Heffner; Ailson, Fabão e Márcio Careca; Renan, Paulo Roberto, Baiano (Diogo), Preto (Rômulo) e Mário Lúcio; Ricardo Xavier (Geovane). Técnico: Vágner Mancini.

Gols: Júnior (Vitória), aos 11 do primeiro tempo; Rômulo (Guarani), aos 30 do segundo tempo.

Cartões amarelos: Eduardo e Reniê (Vitória); Renan e Fabão (Guarani)

Cartões vermelhos: Reniê (Vitória) e Fabão (Guarani)

Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca (RJ)

Auxiliares: Dibert Pedrosa Moisés e Ediney Guerreiro Mascarenhas (RJ)

