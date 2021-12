Vitória empata com Goiás e se classifica na Copa do Brasil

O Vitória se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil após empatar em 2 a 2 com o Goiás, no Estádio Serra Dourada, na quarta-feira, 20. Agora, o rubro-negro baiano enfrentará a equipe do Vasco, que venceu as duas partidas contra o Corinthians Paranaense.

O primeiro confronto entre o Leão e o alvinegro carioca acontecerá no meio da próxima semana, mas a data (28 ou 29) ainda não foi definida pela CBF. A certeza é que o mando de campo será do Vitória. Porém, antes de encarar o Vasco, o time rubro-negro tem pela frente o primeiro jogo da final do Baianão, contra o Bahia, no domingo, 25.

Jogo - Ainda sem técnico definitivo, o time esmeraldino partiu para cima do Leão no primeiro tempo e abriu o placar aos 5 minutos em uma cobrança de pênalti de Felipe. Até os 16 minutos o Goiás teve uma boa atuação. Foi quando, em uma cobrança de falta, Elkeson cruzou a bola na área e Uelliton completou de cabeça para o fundo das redes de Harlei.

Em uma bobeira da defesa rubro-negra, Felipe partiu sozinho com a bola e cruzou na medida para o cabeceio de Fernando, que fez o segundo do Goiás. O Vitória chegou ao empate com um gol de Júnior, também de cabeça.

Na etapa complementar as equipes não fizeram jogadas tão criativas e o Leão voltou melhor na marcação. Os jogadores rubro-negros tentaram segurar mais a bola e o Goiás não conseguiu impor um bom ritmo.

No fim do jogo, o Vitória teve pelo menos três chances claras de gol, duas com Bida e uma com Júnior, mas não aproveitou as oportunidades.

