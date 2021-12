Vitória e São Francisco se enfrentarão nas semifinais do Baianão Feminino

O Vitória não tomou conhecimento do Ribeira do Pombal e venceu o jogo por 10 a 1, no sábado, 17, pelas quartas de final do Campeonato Baiano de Futebol Feminino, no Barradão, em Salvador. As quartas foram apenas em jogo de ida.

Com isso, o time Rubro-Negro vai enfrentar, na semifinal, o São Francisco, que venceu o Terra Nova por uma goleada de 11 a 0, no estádio Junqueira Ayres, em São Francisco do Conde.

Mas a maior goleada ficou mesmo com o Lusaca, que venceu o Camaçari por 15 a 1, e se prepara agora para enfrentar o Juventude, que, no placar mais econômico das quartas, despachou o Flamengo de Feira por 2 a 1, em Vitória da Conquista.

Os dias e o horário das semifinais ainda não foram definidos.

adblock ativo