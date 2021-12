Vitória e São Francisco fazem partida de ida no Barradão

Dona do ataque mais positivo do Campeonato Baiano de Futebol Feminino de 2015/16, com 64 gols, a equipe do São Francisco do Conde faz no domingo, 27, às 10h, no Barradão, a sua 15ª semifinal seguida no estadual. O adversário é o Vitória, terceiro melhor ataque, com 34 gols, na busca pelo título inédito enquanto o time visitante luta pelo 15º troféu.

"Nem sei o nome que se dá para um time 15 vezes campeão. Todo ano eu pesquiso, mas neste ano ainda não olhei na internet. Sei que no ano passado fomos pentadecacampeãos", disse o técnico Mário Augusto Filgueiras, ainda sem saber que, se a sua equipe chegar ao título, vai se tornar pentadecacampeão baiana.

O time do Recôncavo tem cinco gols a mais do que o Lusaca, que fará a outra semifinal, também fora de casa contra o Flamengo de Feira, neste sábado, 26, às 15h. A exemplo do Vitória, o Lusaca busca o seu primeiro título estadual, mas o Flamengo é bicampeão.

"O campeonato é disputado desde 1997 e o Flamengo de Feira ganhou em 1998 e 1999. O extinto time do Campomar venceu no primeiro ano. Depois disso, o São Francisco vem ganhando todos os títulos do estadual", afirmou o técnico Mário Augusto.

Sua equipe também lidera a artilharia da competição, com a atacante alagoana Brenda. Até agora, ela já balançou a rede 17 vezes. São quatro gols a mais do que a vice-artilheira Verena, do Lusaca, e cinco de vantagem para Evelyn, também do Lusaca. Roqueline do Vitória é a terceira artilheira da temporada, com dez gols.

As partidas de volta serão disputadas no dia 9 de janeiro, às 15h, entre o São Francisco e Vitória, e dia 10 de janeiro, também às 15h, em Mata de São João, onde o Lusaca vai receber o Flamengo de Feira.

Brasileirão

Logo depois do Campeoanto Baiano será realizado o Campeonato Brasileiro, que terá como representantes locais apenas o São Francisco e Vitória. A competição começará a fase de grupos no dia 20 de janeiro, com 16 equipes de várias partes do Brasil.

O Rio Preto, campeão no ano passado, vai estrear contra o Vasco da Gama. Já o Vitória e São Francisco do Conde vão estrear no Brasileiro enfrentando o Caucaia, do Ceará, e Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, respectivamente.

adblock ativo