Vitória e São Francisco em vantagem no baiano feminino

O Vitória pode até perder do Bahia por um gol de diferença no próximo sábado, 6, em Lauro de Freitas, para ir à final do Estadual Feminino.

As Leoas venceram o Ba-Vi por 2 a 0 no Barradão. Se o Tricolor ganhar por dois gols de saldo, motiva disputa de pênaltis.

Na outra semifinal, o São Francisco, que ganhou os últimos 12 campeonatos, bateu o Lusaca por 2 a 1 em Mata de São João e depende de empate em casa.

adblock ativo