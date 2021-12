Vitória e São Francisco conhecem adversários no Brasileirão Feminino

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na última segunda-feira, 20, a tabela do Brasileirão Feminino. O torneio da 1ª Divisão tem dois baianos como representantes: São Francisco e Vitória.

O Leão, campeão estadual, estreia em casa, no dia 13 de março, contra o Flamengo, atual campeão nacional. Já o São Francisco, que ocupa a 4ª colocação no ranking da CBF, recebe em seu estádio o Corinthians, atual campeão da Copa do Brasil como Audax/Corinthians). Na 1ª fase, cada time joga 14 jogos.

A tabela completa da competição pode ser conferida aqui.

adblock ativo